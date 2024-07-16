https://ria.ru/20240716/peskov-1959937487.html

На Украине разжигают ненависть ко всему русскому, заявил Песков

На Украине разжигают ненависть ко всему русскому, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2024

На Украине разжигают ненависть ко всему русскому, заявил Песков

На Украине сегодня разжигают националистические чувства и ненависть ко всему русскому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:05

2024-07-16T10:05

2024-07-16T10:26

украина

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На Украине сегодня разжигают националистические чувства и ненависть ко всему русскому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию "Life".Доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам в Россией, достигла 44%, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели", 35% не считают, что время для начала таких переговоров настало. Опрос проводился социологической службой киевского Центра имени Александра Разумкова по заказу "Зеркала недели" с 20 по 28 июня. Были опрошены 2027 человек, заявленная погрешность не превышает 2,3%."Народ оболванивают, им промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические в плохом смысле этого слова чувства, способствуют размножению вот этих бацилл нацизма в стране, и при этом все равно такой вот процентаж. Это любопытные цифры, они говорят о многом", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936453150.html

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украина, в мире, россия, дмитрий песков