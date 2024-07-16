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США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет, завил Пентагон
США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет, завил Пентагон - РИА Новости, 16.07.2024
США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет, завил Пентагон
Соединенные Штаты намерены ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет, заявил во вторник журналистам официальный... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:00
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты намерены ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет, заявил во вторник журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Что касается гиперзвуковых вооружений, мы продолжим разработку ряда программ на данной основе, а также будем работать над ускорением разработки и проведения испытаний в рамках данных программ", - сказал Райдер на брифинге. При этом он сообщил, что вооруженные силы США в недавнем прошлом провели испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном. "Мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых вооружений в соответствии с нашей стратегией национальной обороны", - подчеркнул представитель военного ведомства США.
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в мире, сша, тихий океан, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, США, Тихий океан, Патрик Райдер, Министерство обороны США
США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет, завил Пентагон
Пентагон: США намерены ускорить разработку и испытания гиперзвуковых ракет