https://ria.ru/20240716/pentagon-1960134476.html

США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет, завил Пентагон

США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет, завил Пентагон - РИА Новости, 16.07.2024

США намерены ускорить разработку гиперзвуковых ракет, завил Пентагон

Соединенные Штаты намерены ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет, заявил во вторник журналистам официальный... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T23:00

2024-07-16T23:00

2024-07-16T23:00

в мире

сша

тихий океан

патрик райдер

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты намерены ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвуковых ракет, заявил во вторник журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Что касается гиперзвуковых вооружений, мы продолжим разработку ряда программ на данной основе, а также будем работать над ускорением разработки и проведения испытаний в рамках данных программ", - сказал Райдер на брифинге. При этом он сообщил, что вооруженные силы США в недавнем прошлом провели испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном. "Мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых вооружений в соответствии с нашей стратегией национальной обороны", - подчеркнул представитель военного ведомства США.

https://ria.ru/20240714/oruzhie-1959502264.html

сша

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в мире, сша, тихий океан, патрик райдер, министерство обороны сша