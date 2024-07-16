https://ria.ru/20240716/pentagon-1960127616.html

Пентагон заявил о продолжении военного сотрудничества с Грузией

Пентагон заявил о продолжении военного сотрудничества с Грузией - РИА Новости, 16.07.2024

Пентагон заявил о продолжении военного сотрудничества с Грузией

США намерены продолжать взаимодействие с Грузией в военной сфере, несмотря на отмену запланированных учений, заявил официальный представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:53

2024-07-16T21:53

2024-07-16T23:46

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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. США намерены продолжать взаимодействие с Грузией в военной сфере, несмотря на отмену запланированных учений, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Мы продолжим сотрудничать с Вооруженными силами Грузии и искать способы укрепления защиты ее суверенитета и территориальной целостности", — сказал он на брифинге.Пентагон 5 июля объявил о решении отложить совместные военные учения с Грузией, которые должны были пройти с 25 июля по 6 августа. Причиной ведомство назвало "ложные обвинения", выдвинутые правительством республики: Тбилиси якобы обвинил Соединенные Штаты и другие западные страны в давлении с целью открытия второго фронта против России и участии в двух попытках путча против правящей партии.В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе.В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение США пересмотреть отношения, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.

https://ria.ru/20240716/gruziya-1960127379.html

https://ria.ru/20240710/gruziya-1958743112.html

https://ria.ru/20240706/gruziya-1957872655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, пентагон, сша, патрик райдер, министерство обороны сша, энтони блинкен, саломе зурабишвили, евросоюз, тбилиси