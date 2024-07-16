Пентагон заявил о продолжении военного сотрудничества с Грузией
Пентагон продолжит сотрудничество с Грузией, несмотря на отмену военных учений
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкФлаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия — НАТО
© Sputnik / Александр Имедашвили
Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия — НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. США намерены продолжать взаимодействие с Грузией в военной сфере, несмотря на отмену запланированных учений, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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"Мы продолжим сотрудничать с Вооруженными силами Грузии и искать способы укрепления защиты ее суверенитета и территориальной целостности", — сказал он на брифинге.
Пентагон 5 июля объявил о решении отложить совместные военные учения с Грузией, которые должны были пройти с 25 июля по 6 августа. Причиной ведомство назвало "ложные обвинения", выдвинутые правительством республики: Тбилиси якобы обвинил Соединенные Штаты и другие западные страны в давлении с целью открытия второго фронта против России и участии в двух попытках путча против правящей партии.
В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.
Оппоненты называют его аналогом российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе.
В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение США пересмотреть отношения, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.