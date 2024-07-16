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Пентагон заявил о продолжении военного сотрудничества с Грузией - РИА Новости, 16.07.2024
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21:53 16.07.2024 (обновлено: 23:46 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/pentagon-1960127616.html
Пентагон заявил о продолжении военного сотрудничества с Грузией
Пентагон заявил о продолжении военного сотрудничества с Грузией - РИА Новости, 16.07.2024
Пентагон заявил о продолжении военного сотрудничества с Грузией
США намерены продолжать взаимодействие с Грузией в военной сфере, несмотря на отмену запланированных учений, заявил официальный представитель Пентагона Патрик... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:53
2024-07-16T23:46
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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. США намерены продолжать взаимодействие с Грузией в военной сфере, несмотря на отмену запланированных учений, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.&quot;Мы продолжим сотрудничать с Вооруженными силами Грузии и искать способы укрепления защиты ее суверенитета и территориальной целостности&quot;, — сказал он на брифинге.Пентагон 5 июля объявил о решении отложить совместные военные учения с Грузией, которые должны были пройти с 25 июля по 6 августа. Причиной ведомство назвало "ложные обвинения", выдвинутые правительством республики: Тбилиси якобы обвинил Соединенные Штаты и другие западные страны в давлении с целью открытия второго фронта против России и участии в двух попытках путча против правящей партии.В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе.В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение США пересмотреть отношения, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
https://ria.ru/20240716/gruziya-1960127379.html
https://ria.ru/20240710/gruziya-1958743112.html
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в мире, грузия, пентагон, сша, патрик райдер, министерство обороны сша, энтони блинкен, саломе зурабишвили, евросоюз, тбилиси
В мире, Грузия, Пентагон, США, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Энтони Блинкен, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Тбилиси
Пентагон заявил о продолжении военного сотрудничества с Грузией

Пентагон продолжит сотрудничество с Грузией, несмотря на отмену военных учений

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкФлаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия — НАТО
Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия — НАТО - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия — НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. США намерены продолжать взаимодействие с Грузией в военной сфере, несмотря на отмену запланированных учений, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«

"Мы продолжим сотрудничать с Вооруженными силами Грузии и искать способы укрепления защиты ее суверенитета и территориальной целостности", — сказал он на брифинге.

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Пентагон 5 июля объявил о решении отложить совместные военные учения с Грузией, которые должны были пройти с 25 июля по 6 августа. Причиной ведомство назвало "ложные обвинения", выдвинутые правительством республики: Тбилиси якобы обвинил Соединенные Штаты и другие западные страны в давлении с целью открытия второго фронта против России и участии в двух попытках путча против правящей партии.
В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.
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Оппоненты называют его аналогом российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе.
В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение США пересмотреть отношения, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
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В миреГрузияПентагонСШАПатрик РайдерМинистерство обороны СШАЭнтони БлинкенСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзТбилиси
 
 
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