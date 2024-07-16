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В России могут усложнить процесс пополнения баланса телефона
В России могут усложнить процесс пополнения баланса телефона - РИА Новости, 16.07.2024
В России могут усложнить процесс пополнения баланса телефона
Минцифры выступило с предложением разрешить пополнять баланс мобильного телефона наличными только с паспортом, сообщает газета "Ведомости". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:22
2024-07-16T12:22
2024-07-16T12:47
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минцифры выступило с предложением разрешить пополнять баланс мобильного телефона наличными только с паспортом, сообщает газета "Ведомости"."Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту — только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)", — отметили в издании.При этом в случае несоблюдения новых требований продавцов предлагается штрафовать до десяти тысяч рублей за каждый проданный с нарушениями номер, подчеркнули в материале. В публикации добавили, что соответствующие поправки в закон "О связи", разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование. Их могут принять в Госдуме до конца весенней сессии, до 4 августа, заключили в издании.В апреле Минцифры сообщило, что на портале госуслуг россияне смогут увидеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Номера, которые они не оформляли или фактически не используют, можно будет отключить.
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общество, россия, госдума рф, технологии
Общество, Россия, Госдума РФ, Технологии
В России могут усложнить процесс пополнения баланса телефона
"Ведомости": Минцифры предлагает ужесточить правила оплаты сотовой связи