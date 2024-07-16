https://ria.ru/20240716/pasport-1959976842.html

В России могут усложнить процесс пополнения баланса телефона

В России могут усложнить процесс пополнения баланса телефона - РИА Новости, 16.07.2024

В России могут усложнить процесс пополнения баланса телефона

Минцифры выступило с предложением разрешить пополнять баланс мобильного телефона наличными только с паспортом, сообщает газета "Ведомости". РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:22

2024-07-16T12:22

2024-07-16T12:47

общество

россия

госдума рф

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_0:146:3130:1907_1920x0_80_0_0_cc08e0f722146f481bcaa167f089afd4.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минцифры выступило с предложением разрешить пополнять баланс мобильного телефона наличными только с паспортом, сообщает газета "Ведомости"."Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту — только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)", — отметили в издании.При этом в случае несоблюдения новых требований продавцов предлагается штрафовать до десяти тысяч рублей за каждый проданный с нарушениями номер, подчеркнули в материале. В публикации добавили, что соответствующие поправки в закон "О связи", разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование. Их могут принять в Госдуме до конца весенней сессии, до 4 августа, заключили в издании.В апреле Минцифры сообщило, что на портале госуслуг россияне смогут увидеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Номера, которые они не оформляли или фактически не используют, можно будет отключить.

https://ria.ru/20240608/gosuslugi-1951580538.html

https://ria.ru/20240518/investitsii-1946921267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф, технологии