https://ria.ru/20240716/otstavka-1960104647.html
Макрон принял отставку премьера Атталя
Макрон принял отставку премьера Атталя - РИА Новости, 16.07.2024
Макрон принял отставку премьера Атталя
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства во главе с Габриэлем Атталем, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:12
2024-07-16T19:12
2024-07-16T19:47
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ПАРИЖ, 16 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства во главе с Габриэлем Атталем, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент принял отставку правительства Габриэля Атталя, которое будет обеспечивать управление текущими делами", — говорится в публикации.Ранее во вторник Макрон на встрече с кабмином сообщил, что после отставки министры продолжат исполнять свои обязанности. Президент дал понять, что такая ситуация может продлиться несколько недель, вероятно, до конца Олимпийских игр. Это означает, что правительство не будет выдвигать законодательных инициатив, но может реагировать в экстренных ситуациях, например вводить чрезвычайное положение.Габриэль Атталь подал Макрону прошение об отставке 8 июля, после парламентских выборов. Глава государства ее тогда не принял, ссылаясь на необходимость обеспечить стабильность в стране.Во Франции 7 июля прошел второй тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. В результате коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу, получив 181 место из 577. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен оказалось на третьей позиции, получив 143 места.Тридцатипятилетний Габриэль Атталь возглавлял правительство Франции с января этого года. На прошедших выборах его избрали депутатом в десятом избирательном округе От-де-Сен.
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html
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эммануэль макрон, в мире, франция, габриэль атталь, партия "республиканцы", парламентские выборы во франции — 2024
Эммануэль Макрон, В мире, Франция, Габриэль Атталь, Партия "Республиканцы", Парламентские выборы во Франции — 2024
Макрон принял отставку премьера Атталя
Макрон принял отставку Атталя после поражения президентской партии на выборах
ПАРИЖ, 16 июл — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства во главе с Габриэлем Атталем, сообщило агентство Франс Пресс
со ссылкой на Елисейский дворец.
«
"Президент принял отставку правительства Габриэля Атталя, которое будет обеспечивать управление текущими делами", — говорится в публикации.
Ранее во вторник Макрон на встрече с кабмином сообщил, что после отставки министры продолжат исполнять свои обязанности. Президент дал понять, что такая ситуация может продлиться несколько недель, вероятно, до конца Олимпийских игр. Это означает, что правительство не будет выдвигать законодательных инициатив, но может реагировать в экстренных ситуациях, например вводить чрезвычайное положение.
Габриэль Атталь подал Макрону прошение об отставке 8 июля, после парламентских выборов. Глава государства ее тогда не принял, ссылаясь на необходимость обеспечить стабильность в стране.
Во Франции 7 июля прошел второй тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. В результате коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу, получив 181 место из 577. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен оказалось на третьей позиции, получив 143 места.
Тридцатипятилетний Габриэль Атталь возглавлял правительство Франции с января этого года. На прошедших выборах его избрали депутатом в десятом избирательном округе От-де-Сен.