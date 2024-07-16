https://ria.ru/20240716/otravlenie-1960056941.html
Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17
Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17 - РИА Новости, 17.07.2024
Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17
Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17, предварительный диагноз — сальмонеллез, проверяются три точки общепита, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-16T16:10
2024-07-16T16:10
2024-07-17T01:33
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17, предварительный диагноз — сальмонеллез, проверяются три точки общепита, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России."Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 17 человек. Предварительный диагноз, выявленный у обратившихся лиц, — сальмонеллез", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что по трем точкам быстрого питания, расположенным на Дмитровском шоссе, проводятся следственные действия, изучается необходимая документация, изымаются продукты.Кроме того, установлено местонахождение хозяина одной из точек питания, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел. В настоящее время устанавливаются владельцы и сотрудники двух других точек быстрого питания. Подчеркивается, что по уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю качества продукции.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17
СК сообщил об увеличении числа отравившихся шаурмой на севере Москвы