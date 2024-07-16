https://ria.ru/20240716/otravlenie-1960056941.html

Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17

Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17 - РИА Новости, 17.07.2024

Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17

Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17, предварительный диагноз — сальмонеллез, проверяются три точки общепита, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-16T16:10

2024-07-16T16:10

2024-07-17T01:33

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17, предварительный диагноз — сальмонеллез, проверяются три точки общепита, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России."Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 17 человек. Предварительный диагноз, выявленный у обратившихся лиц, — сальмонеллез", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что по трем точкам быстрого питания, расположенным на Дмитровском шоссе, проводятся следственные действия, изучается необходимая документация, изымаются продукты.Кроме того, установлено местонахождение хозяина одной из точек питания, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел. В настоящее время устанавливаются владельцы и сотрудники двух других точек быстрого питания. Подчеркивается, что по уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю качества продукции.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия