https://ria.ru/20240716/otklyucheniya-1960120074.html

В Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии

В Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024

В Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии

Временные отключения электроэнергии введены на территории Кабардино-Балкарии после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:52

2024-07-16T20:52

2024-07-16T20:54

кабардино-балкарская республика (кбр)

нальчик

ростовская область

россия

казбек коков

ростовская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Временные отключения электроэнергии введены на территории Кабардино-Балкарии после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил глава региона Казбек Коков.Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС."Временные отключения электричества имеют место и в нашей республике. Это частично: город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладенского и Чегемского районов", - написал Коков в своем Telegram-канале.Он отметил, что власти региона находятся на постоянной связи с коллегами из Ростовской области."Энергетики в настоящее время делают все возможное для оперативного устранения причин перебоев, полного восстановления генерации и рассчитывают в скором времени возобновить ее полноценную подачу", - подчеркнул глава КБР.Ранее сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Ставропольском крае и Северной Осетии.

https://ria.ru/20240716/minenergo-1960065288.html

нальчик

ростовская область

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Наталья Макарова

кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, ростовская область, россия, казбек коков, ростовская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)