https://ria.ru/20240716/osetija-1960112047.html

В Северной Осетии ввели временное отключение электроэнергии

В Северной Осетии ввели временное отключение электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024

В Северной Осетии ввели временное отключение электроэнергии

Графики временного отключения электроэнергии введены в Северной Осетии в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции, сообщило... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:42

2024-07-16T19:42

2024-07-16T19:42

жкх

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ростовская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755519272_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_084d93657852308fa0aa96f9f38b1736.jpg

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Графики временного отключения электроэнергии введены в Северной Осетии в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции, сообщило министерство ЖКХ региона. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. "В связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики действием на отключение нагрузки введены графики для восстановления объема нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике. Графики временного отключения потребителей введены в том числе и на территории нашей республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано ориентировочно после 22.00 мск вторника.

https://ria.ru/20240716/pjatigorsk-1960111359.html

https://ria.ru/20240716/minenergo-1960065288.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростовская аэс