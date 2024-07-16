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В Северной Осетии ввели временное отключение электроэнергии
В Северной Осетии ввели временное отключение электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
В Северной Осетии ввели временное отключение электроэнергии
Графики временного отключения электроэнергии введены в Северной Осетии в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции, сообщило... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:42
2024-07-16T19:42
2024-07-16T19:42
жкх
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ростовская аэс
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Графики временного отключения электроэнергии введены в Северной Осетии в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции, сообщило министерство ЖКХ региона. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. "В связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики действием на отключение нагрузки введены графики для восстановления объема нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике. Графики временного отключения потребителей введены в том числе и на территории нашей республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано ориентировочно после 22.00 мск вторника.
https://ria.ru/20240716/pjatigorsk-1960111359.html
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жкх, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростовская аэс
ЖКХ, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Ростовская АЭС
В Северной Осетии ввели временное отключение электроэнергии
В Северной Осетии ввели графики временного отключения электроэнергии