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Источник: в Москве молодой человек пришел в институт с оружием
Источник: в Москве молодой человек пришел в институт с оружием - РИА Новости, 16.07.2024
Источник: в Москве молодой человек пришел в институт с оружием
Молодой человек пришел в Московский энергетический институт с оружием для страйкбола, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:47
2024-07-16T17:47
2024-07-16T17:47
происшествия
россия
московский энергетический институт
москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Молодой человек пришел в Московский энергетический институт с оружием для страйкбола, рассказал РИА Новости источник. "Молодой парень пришел в Московский энергетический институт с оружием для страйкбола. Оружие сразу же изъяли... Судя по всему, никаких действий с ним он не хотел предпринимать", - сказал собеседник агентства. По его словам, все произошло на прошлой неделе. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, в ОМВД по району Лефортово поступило сообщение, что сработала тревожная кнопка на посту охраны вуза. Прибывшие на место сотрудники доставили мужчину в отдел для разбирательства. По данному факту проводится проверка.
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происшествия, россия, московский энергетический институт, москва
Происшествия, Россия, Московский энергетический институт, Москва
Источник: в Москве молодой человек пришел в институт с оружием
В Москве молодой человек пришел в институт с оружием для страйкбола