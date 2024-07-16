https://ria.ru/20240716/oruzhie-1960085241.html

Источник: в Москве молодой человек пришел в институт с оружием

Источник: в Москве молодой человек пришел в институт с оружием - РИА Новости, 16.07.2024

Источник: в Москве молодой человек пришел в институт с оружием

Молодой человек пришел в Московский энергетический институт с оружием для страйкбола, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:47

2024-07-16T17:47

2024-07-16T17:47

происшествия

россия

московский энергетический институт

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Молодой человек пришел в Московский энергетический институт с оружием для страйкбола, рассказал РИА Новости источник. "Молодой парень пришел в Московский энергетический институт с оружием для страйкбола. Оружие сразу же изъяли... Судя по всему, никаких действий с ним он не хотел предпринимать", - сказал собеседник агентства. По его словам, все произошло на прошлой неделе. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, в ОМВД по району Лефортово поступило сообщение, что сработала тревожная кнопка на посту охраны вуза. Прибывшие на место сотрудники доставили мужчину в отдел для разбирательства. По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20240216/buryatiya-1927787214.html

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происшествия, россия, московский энергетический институт, москва