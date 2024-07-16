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На Западе раскрыли, какое супероружие США Россия превратила в "болванку"
На Западе раскрыли, какое супероружие США Россия превратила в "болванку" - РИА Новости, 16.07.2024
На Западе раскрыли, какое супероружие США Россия превратила в "болванку"
Американские управляемые 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur стали бесполезными из-за работы российских комплексов радиоэлектронной борьбы, заявил эксперт... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:35
2024-07-16T15:35
2024-07-16T15:35
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американские управляемые 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur стали бесполезными из-за работы российских комплексов радиоэлектронной борьбы, заявил эксперт Шиау-шян Лю в интервью Newsweek."Российские меры радиоэлектронной борьбы на Украине сделали высокоточные боеприпасы американского производства неэффективными. Например, 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur и управляемые авиабомбы JDAM сейчас практически бесполезны", — сказал эксперт.Как отметил аналитик, российская стратегия по противодействию высокотехнологичному и точному оружию из США оказалась эффективной.В конце мая газета Washington Post сообщала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала.
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На Западе раскрыли, какое супероружие США Россия превратила в "болванку"
Newsweek: российские РЭБ превратили американский Excalibur в "болванку"