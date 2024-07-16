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СМИ: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса - РИА Новости, 16.07.2024
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11:28 16.07.2024 (обновлено: 13:46 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/orban-1959961262.html
СМИ: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса
СМИ: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса
Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе после поездок премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай, сообщило здание... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:28
2024-07-16T13:46
в мире
венгрия
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европарламент
евросоюз
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе после поездок премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай, сообщило здание Politico со ссылкой на письмо 63 депутатов главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Роберте Метсоле."Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай", — указано в материале.По данным издания, депутаты в письме заявили, что Орбан, "злоупотребляя ролью председателя Совета ЕС, нанес значительный ущерб" Союзу.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Визит в Москву венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. После этого 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.На прошлой неделе Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин, а несколько послов государств объединения предложили бойкотировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа.
https://ria.ru/20240715/orban-1959724297.html
https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html
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в мире, венгрия, россия, европарламент, евросоюз, китай
В мире, Венгрия, Россия, Европарламент, Евросоюз, Китай
СМИ: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса

Politico: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса после визитов Орбана

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе после поездок премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай, сообщило здание Politico со ссылкой на письмо 63 депутатов главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Роберте Метсоле.
«
"Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай", — указано в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине
Вчера, 11:41
По данным издания, депутаты в письме заявили, что Орбан, "злоупотребляя ролью председателя Совета ЕС, нанес значительный ущерб" Союзу.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Визит в Москву венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. После этого 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
На прошлой неделе Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин, а несколько послов государств объединения предложили бойкотировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ
11 июля, 10:14
 
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