https://ria.ru/20240716/opros-1960135399.html
Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа
Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа
Восемьдесят процентов американцев считают, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа ситуация в стране выходит из-под контроля, следует из... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:08
2024-07-16T23:08
2024-07-16T23:08
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150021/20/1500212024_0:81:3679:2150_1920x0_80_0_0_c5c89977d78e7e116d66fa45f4db9583.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Восемьдесят процентов американцев считают, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа ситуация в стране выходит из-под контроля, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По данным опроса, 80% считают, что ситуация в стране "выходит из-под контроля" после покушения на Трампа. Около 84% опрошенных заявили, что обеспокоены тем, что экстремисты будут совершать акты насилия после выборов. Опрос проводился среди 992 зарегистрированных избирателя. Статистическая погрешность составила три процентных пункта. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150021/20/1500212024_354:0:3326:2229_1920x0_80_0_0_7c2fb40ff09f5ac74bd0bd03eee1ed10.jpg
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-16T23:08
true
PT2M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа
Опрос: 80% американцев считают, что ситуация в стране выходит из-под контроля