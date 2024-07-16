https://ria.ru/20240716/opros-1960135399.html

Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа

Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024

Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа

Восемьдесят процентов американцев считают, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа ситуация в стране выходит из-под контроля, следует из... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T23:08

2024-07-16T23:08

2024-07-16T23:08

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Восемьдесят процентов американцев считают, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа ситуация в стране выходит из-под контроля, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По данным опроса, 80% считают, что ситуация в стране "выходит из-под контроля" после покушения на Трампа. Около 84% опрошенных заявили, что обеспокоены тем, что экстремисты будут совершать акты насилия после выборов. Опрос проводился среди 992 зарегистрированных избирателя. Статистическая погрешность составила три процентных пункта. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html

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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-16T23:08 true PT2M30S

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа