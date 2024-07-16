Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/opros-1960135399.html
Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа
Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа
Восемьдесят процентов американцев считают, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа ситуация в стране выходит из-под контроля, следует из... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:08
2024-07-16T23:08
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150021/20/1500212024_0:81:3679:2150_1920x0_80_0_0_c5c89977d78e7e116d66fa45f4db9583.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Восемьдесят процентов американцев считают, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа ситуация в стране выходит из-под контроля, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По данным опроса, 80% считают, что ситуация в стране "выходит из-под контроля" после покушения на Трампа. Около 84% опрошенных заявили, что обеспокоены тем, что экстремисты будут совершать акты насилия после выборов. Опрос проводился среди 992 зарегистрированных избирателя. Статистическая погрешность составила три процентных пункта. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-16T23:08
true
PT2M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150021/20/1500212024_354:0:3326:2229_1920x0_80_0_0_7c2fb40ff09f5ac74bd0bd03eee1ed10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Опрос показал, что американцы думают о ситуации после покушения на Трампа

Опрос: 80% американцев считают, что ситуация в стране выходит из-под контроля

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле Монумента Вашингтона в США
Люди возле Монумента Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Восемьдесят процентов американцев считают, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа ситуация в стране выходит из-под контроля, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
По данным опроса, 80% считают, что ситуация в стране "выходит из-под контроля" после покушения на Трампа. Около 84% опрошенных заявили, что обеспокоены тем, что экстремисты будут совершать акты насилия после выборов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп заявил, что покушение повлияло на него
Вчера, 13:35
Опрос проводился среди 992 зарегистрированных избирателя. Статистическая погрешность составила три процентных пункта.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала