https://ria.ru/20240716/oman-1960085752.html

При стрельбе у мечети в Омане погиб гражданин Индии

При стрельбе у мечети в Омане погиб гражданин Индии - РИА Новости, 16.07.2024

При стрельбе у мечети в Омане погиб гражданин Индии

Один гражданин Индии погиб и один получил ранения в ходе произошедшей накануне ночью стрельбы у мечети в столице Омана Маскате, сообщило посольство Индии в этой РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:50

2024-07-16T17:50

2024-07-16T17:50

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл – РИА Новости. Один гражданин Индии погиб и один получил ранения в ходе произошедшей накануне ночью стрельбы у мечети в столице Омана Маскате, сообщило посольство Индии в этой стране со ссылкой на данные полиции. "После инцидента со стрельбой, произошедшего в городе Маскат 15 июля, министерство иностранных дел Султаната Оман сообщило, что один гражданин Индии погиб, а еще один получил ранения. Посольство выражает искренние соболезнования и готово оказать всю помощь семьям", - отмечается в сообщении посольства в соцсети X. Ранее полиция Омана сообщила, что в результате стрельбы, которая произошла накануне ночью, погибли шесть человек, в том числе пять гражданских лиц и один полицейский, ранения получили 28 человек. Полиция также объявила об уничтожении троих напавших. Эмиратское издание The National сообщает со ссылкой на посла Пакистана в Омане Имрана Али, что вооруженные люди открыли огонь по собравшимся в мечети представителям пакистанской общины, включая женщин и детей, и взяли заложников, которые были освобождены силами правопорядка. Как отметил посол, представители пакистанской общины собрались в мечети в честь священного для мусульман-шиитов лунного месяца Мухаррам. -0-

https://ria.ru/20240409/frantsiya-1938846552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, оман, маскат (город)