При стрельбе у мечети в Омане погиб гражданин Индии
Посольство: при стрельбе у мечети в Омане один гражданин Индии погиб, один ранен
© Royal Oman PoliceАвтомобиль скорой помощи в Омане
© Royal Oman Police
Автомобиль скорой помощи в Омане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл – РИА Новости. Один гражданин Индии погиб и один получил ранения в ходе произошедшей накануне ночью стрельбы у мечети в столице Омана Маскате, сообщило посольство Индии в этой стране со ссылкой на данные полиции.
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"После инцидента со стрельбой, произошедшего в городе Маскат 15 июля, министерство иностранных дел Султаната Оман сообщило, что один гражданин Индии погиб, а еще один получил ранения. Посольство выражает искренние соболезнования и готово оказать всю помощь семьям", - отмечается в сообщении посольства в соцсети X.
Ранее полиция Омана сообщила, что в результате стрельбы, которая произошла накануне ночью, погибли шесть человек, в том числе пять гражданских лиц и один полицейский, ранения получили 28 человек. Полиция также объявила об уничтожении троих напавших.
Эмиратское издание The National сообщает со ссылкой на посла Пакистана в Омане Имрана Али, что вооруженные люди открыли огонь по собравшимся в мечети представителям пакистанской общины, включая женщин и детей, и взяли заложников, которые были освобождены силами правопорядка. Как отметил посол, представители пакистанской общины собрались в мечети в честь священного для мусульман-шиитов лунного месяца Мухаррам. -0-
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