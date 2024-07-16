Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе у мечети в Омане погиб гражданин Индии - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/oman-1960085752.html
При стрельбе у мечети в Омане погиб гражданин Индии
При стрельбе у мечети в Омане погиб гражданин Индии - РИА Новости, 16.07.2024
При стрельбе у мечети в Омане погиб гражданин Индии
Один гражданин Индии погиб и один получил ранения в ходе произошедшей накануне ночью стрельбы у мечети в столице Омана Маскате, сообщило посольство Индии в этой РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:50
2024-07-16T17:50
в мире
индия
оман
маскат (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960056070_30:0:1081:591_1920x0_80_0_0_7acee4d779a65224578357e9f8a48515.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл – РИА Новости. Один гражданин Индии погиб и один получил ранения в ходе произошедшей накануне ночью стрельбы у мечети в столице Омана Маскате, сообщило посольство Индии в этой стране со ссылкой на данные полиции. "После инцидента со стрельбой, произошедшего в городе Маскат 15 июля, министерство иностранных дел Султаната Оман сообщило, что один гражданин Индии погиб, а еще один получил ранения. Посольство выражает искренние соболезнования и готово оказать всю помощь семьям", - отмечается в сообщении посольства в соцсети X. Ранее полиция Омана сообщила, что в результате стрельбы, которая произошла накануне ночью, погибли шесть человек, в том числе пять гражданских лиц и один полицейский, ранения получили 28 человек. Полиция также объявила об уничтожении троих напавших. Эмиратское издание The National сообщает со ссылкой на посла Пакистана в Омане Имрана Али, что вооруженные люди открыли огонь по собравшимся в мечети представителям пакистанской общины, включая женщин и детей, и взяли заложников, которые были освобождены силами правопорядка. Как отметил посол, представители пакистанской общины собрались в мечети в честь священного для мусульман-шиитов лунного месяца Мухаррам. -0-
https://ria.ru/20240409/frantsiya-1938846552.html
индия
оман
маскат (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960056070_293:0:1081:591_1920x0_80_0_0_70b3d55e7a8efabdef10942fad18d52a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, оман, маскат (город)
В мире, Индия, Оман, Маскат (город)
При стрельбе у мечети в Омане погиб гражданин Индии

Посольство: при стрельбе у мечети в Омане один гражданин Индии погиб, один ранен

© Royal Oman PoliceАвтомобиль скорой помощи в Омане
Автомобиль скорой помощи в Омане - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Royal Oman Police
Автомобиль скорой помощи в Омане. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл – РИА Новости. Один гражданин Индии погиб и один получил ранения в ходе произошедшей накануне ночью стрельбы у мечети в столице Омана Маскате, сообщило посольство Индии в этой стране со ссылкой на данные полиции.
«
"После инцидента со стрельбой, произошедшего в городе Маскат 15 июля, министерство иностранных дел Султаната Оман сообщило, что один гражданин Индии погиб, а еще один получил ранения. Посольство выражает искренние соболезнования и готово оказать всю помощь семьям", - отмечается в сообщении посольства в соцсети X.
Ранее полиция Омана сообщила, что в результате стрельбы, которая произошла накануне ночью, погибли шесть человек, в том числе пять гражданских лиц и один полицейский, ранения получили 28 человек. Полиция также объявила об уничтожении троих напавших.
Эмиратское издание The National сообщает со ссылкой на посла Пакистана в Омане Имрана Али, что вооруженные люди открыли огонь по собравшимся в мечети представителям пакистанской общины, включая женщин и детей, и взяли заложников, которые были освобождены силами правопорядка. Как отметил посол, представители пакистанской общины собрались в мечети в честь священного для мусульман-шиитов лунного месяца Мухаррам. -0-
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Во Франции обстреляли мечеть
9 апреля, 14:48
 
В миреИндияОманМаскат (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала