https://ria.ru/20240716/oman-1960051533.html

В Омане уничтожили троих напавших на шиитскую мечеть

В Омане уничтожили троих напавших на шиитскую мечеть - РИА Новости, 16.07.2024

В Омане уничтожили троих напавших на шиитскую мечеть

Полиция Омана объявила об уничтожении троих напавших на шиитскую мечеть в столице Маскате в ночь на вторник во время религиозной службы, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:56

2024-07-16T15:56

2024-07-16T16:16

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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Полиция Омана объявила об уничтожении троих напавших на шиитскую мечеть в столице Маскате в ночь на вторник во время религиозной службы, говорится в заявлении полиции в эфире гостелевидения Омана.При нападении погибли шесть человек."Королевская полиция Омана, военные и службы безопасности объявляют об окончании инцидента со стрельбой, произошедшего вчера вечером, в понедельник, в районе Вади-эль-Кабир в провинции Маскат, в результате которого погибли пять гражданских лиц и один полицейский, также уничтожены три преступника, ранения получили 28 человек разных национальностей, в том числе четверо сотрудников полиции, гражданской обороны и скорой помощи при исполнении своего национального долга. Они поступили на лечение в учреждения здравоохранения", - отмечается в сообщении.В полиции Омана указали, что начали расследование обстоятельств происшествия.

https://ria.ru/20240202/turtsiya-1924929253.html

оман

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в мире, оман, маскат (город)