https://ria.ru/20240716/ogranichenie-1960109077.html

На Ставрополье ввели временное ограничение потребления энергии

На Ставрополье ввели временное ограничение потребления энергии - РИА Новости, 16.07.2024

На Ставрополье ввели временное ограничение потребления энергии

Временное ограничение потребления энергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:29

2024-07-16T19:29

2024-07-16T19:37

ростовская аэс

ставропольский край

россия

владимир владимиров

пятигорск

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Временное ограничение потребления энергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Владимиров.Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС."Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли на нескольких территориях", - сообщил Владимиров в своем Telegram-канале.Он добавил, что, по прогнозам специалистов, ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии – с 22 до 23 часов во вторник. "По моему поручению краевое министерство энергетики, промышленности и связи находится в постоянном контакте с Минэнерго России, коллегами в Ростовской области", - отметил губернатор.Ранее сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках.

https://ria.ru/20240716/energetika-1960080637.html

ставропольский край

россия

пятигорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростовская аэс, ставропольский край, россия, владимир владимиров, пятигорск, министерство энергетики рф (минэнерго россии)