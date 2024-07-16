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На Ставрополье ввели временное ограничение потребления энергии - РИА Новости, 16.07.2024
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19:29 16.07.2024 (обновлено: 19:37 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/ogranichenie-1960109077.html
На Ставрополье ввели временное ограничение потребления энергии
На Ставрополье ввели временное ограничение потребления энергии - РИА Новости, 16.07.2024
На Ставрополье ввели временное ограничение потребления энергии
Временное ограничение потребления энергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:29
2024-07-16T19:37
ростовская аэс
ставропольский край
россия
владимир владимиров
пятигорск
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Временное ограничение потребления энергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Владимиров.Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС."Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли на нескольких территориях", - сообщил Владимиров в своем Telegram-канале.Он добавил, что, по прогнозам специалистов, ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии – с 22 до 23 часов во вторник. "По моему поручению краевое министерство энергетики, промышленности и связи находится в постоянном контакте с Минэнерго России, коллегами в Ростовской области", - отметил губернатор.Ранее сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках.
https://ria.ru/20240716/energetika-1960080637.html
ставропольский край
россия
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ростовская аэс, ставропольский край, россия, владимир владимиров, пятигорск, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Ростовская АЭС, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, Пятигорск, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
На Ставрополье ввели временное ограничение потребления энергии

На Ставрополье ввели временное ограничение потребления энергии на 140 мегават

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРостовская атомная электростанция
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ростовская атомная электростанция. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Временное ограничение потребления энергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Владимиров.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
«
"Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли на нескольких территориях", - сообщил Владимиров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по прогнозам специалистов, ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии – с 22 до 23 часов во вторник. "По моему поручению краевое министерство энергетики, промышленности и связи находится в постоянном контакте с Минэнерго России, коллегами в Ростовской области", - отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках.
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Ростовская АЭССтавропольский крайРоссияВладимир ВладимировПятигорскМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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