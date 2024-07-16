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Очередь у Крымского моста уменьшилась в два раза - РИА Новости, 16.07.2024
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15:39 16.07.2024 (обновлено: 15:40 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/ochered-1960046448.html
Очередь у Крымского моста уменьшилась в два раза
Очередь у Крымского моста уменьшилась в два раза - РИА Новости, 16.07.2024
Очередь у Крымского моста уменьшилась в два раза
Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани снизилась более чем в два раза - до 512 автомобилей, время ожидания около двух часов, сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:39
2024-07-16T15:40
авто
тамань (станица)
краснодарский край
республика крым
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани снизилась более чем в два раза - до 512 автомобилей, время ожидания около двух часов, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. По состоянию на 10.00 со стороны Тамани находилось 1290 транспортных средств, позже очередь снизилась до 940 автомобилей, по данным Telegram-канала об оперативной обстановке на мосту. "Уважаемые водители, двигающиеся по направлению к Крымскому мосту. Информация на 15.00. В очереди со стороны Тамани находится 512 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении. Водителей просят иметь в машине воду. Кроме того, Госавтоинспекция напоминает о возможности использования сухопутного альтернативного маршрута в Республику Крым.
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тамань (станица)
краснодарский край
республика крым
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авто, тамань (станица), краснодарский край, республика крым
Авто, Тамань (станица), Краснодарский край, Республика Крым
Очередь у Крымского моста уменьшилась в два раза

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани снизилась в два раза, до 512 машин

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани снизилась более чем в два раза - до 512 автомобилей, время ожидания около двух часов, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
По состоянию на 10.00 со стороны Тамани находилось 1290 транспортных средств, позже очередь снизилась до 940 автомобилей, по данным Telegram-канала об оперативной обстановке на мосту.
«
"Уважаемые водители, двигающиеся по направлению к Крымскому мосту. Информация на 15.00. В очереди со стороны Тамани находится 512 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Водителей просят иметь в машине воду. Кроме того, Госавтоинспекция напоминает о возможности использования сухопутного альтернативного маршрута в Республику Крым.
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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15 июля, 16:07
 
АвтоТамань (станица)Краснодарский крайРеспублика Крым
 
 
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