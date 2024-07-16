https://ria.ru/20240716/ochered-1960046448.html

Очередь у Крымского моста уменьшилась в два раза

Очередь у Крымского моста уменьшилась в два раза - РИА Новости, 16.07.2024

Очередь у Крымского моста уменьшилась в два раза

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани снизилась более чем в два раза - до 512 автомобилей, время ожидания около двух часов, сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:39

2024-07-16T15:39

2024-07-16T15:40

авто

тамань (станица)

краснодарский край

республика крым

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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани снизилась более чем в два раза - до 512 автомобилей, время ожидания около двух часов, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. По состоянию на 10.00 со стороны Тамани находилось 1290 транспортных средств, позже очередь снизилась до 940 автомобилей, по данным Telegram-канала об оперативной обстановке на мосту. "Уважаемые водители, двигающиеся по направлению к Крымскому мосту. Информация на 15.00. В очереди со стороны Тамани находится 512 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении. Водителей просят иметь в машине воду. Кроме того, Госавтоинспекция напоминает о возможности использования сухопутного альтернативного маршрута в Республику Крым.

https://ria.ru/20240715/probki-1959803733.html

тамань (станица)

краснодарский край

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, тамань (станица), краснодарский край, республика крым