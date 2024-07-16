https://ria.ru/20240716/obvinenie-1960087136.html

В закрытом немецком журнале обвинили власти в скатывании в новый фашизм

В закрытом немецком журнале обвинили власти в скатывании в новый фашизм - РИА Новости, 16.07.2024

В закрытом немецком журнале обвинили власти в скатывании в новый фашизм

Немецкие власти находятся на пути к новому фашизму, свидетельством этого служит запрет политического журнала COMPACT, заявил главный редактор издания Юрген... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:57

2024-07-16T17:57

2024-07-16T17:57

в мире

германия

израиль

бранденбург

мария захарова

youtube

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155959/50/1559595090_0:261:3160:2039_1920x0_80_0_0_004e7d7ac8637fecc0c1ce27329b923a.jpg

БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Немецкие власти находятся на пути к новому фашизму, свидетельством этого служит запрет политического журнала COMPACT, заявил главный редактор издания Юрген Эльзессер во время утренних обысков в его редакции. "Такие меры известны по истории ГДР или Третьего Рейха. Но они недостойна свободного демократического строя и показывают, что мы находимся в Германии на разрушительном пути. Красная черта уже фактически перейдена на разрушительном пути к новому фашизму", - заявил мужчина, беседу с которым на своем канале в YouTube опубликовал блогер и певец Бьёрн Банане. По словам Эльзессера, издание COMPACT за все 14 лет своего существования ни разу не было осуждено ни по одному пункту из обвинений, предъявленных МВД при запрете СМИ. Эльзессер подчеркнул, что после данного прецедента ни одно из оппозиционных медиа в Германии не может быть уверено в завтрашнем дне. "Государство действительно пытается создать здесь tabula rasa, чтобы запретить успешный медиапроект. По той единственной причине, что этот медиапроект стал опасен для власть имущих", - считает Эльзессер. Главред издания рассказал, что правоохранители конфисковали почти все средства для вещания и даже забрали передвижную сцену, которую издание использовало во время различных общественных мероприятий. "Это типичная Нэнси Фезер (глава МВД Германии - ред.), это типичный фашизм", - добавил он. Ранее Фезер сообщила, что журнал был закрыт по ее настоянию из-за того, что тот якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. Во вторник в связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт проходят обыски. МВД запрещает любое продолжение прежней деятельности, нарушение данного запрета будет рассматриваться как уголовное преступление. По оценке ведомства, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" содержание и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС. Тринадцатого июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Ежемесячные выпуски Compact выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Главным редактором журнала является Эльзессер. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".

https://ria.ru/20240508/germaniya-1944736722.html

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953060364.html

https://ria.ru/20240214/italiya-1927295699.html

германия

израиль

бранденбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, израиль, бранденбург, мария захарова, youtube, хамас