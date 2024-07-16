https://ria.ru/20240716/obstrel-1959998290.html

ВСУ повредили здание техникума в Донецке

ВСУ повредили здание техникума в Донецке - РИА Новости, 16.07.2024

ВСУ повредили здание техникума в Донецке

Здание технологического техникума повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:24

2024-07-16T13:24

2024-07-16T13:38

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953400601_5:51:680:431_1920x0_80_0_0_bccfef60823ec9e1b2e32ffaf88cdcda.jpg

ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Здание технологического техникума повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района украинскими нацистами повреждение получило здание Донецкого технологического техникума по улице Магнитной. Осколками посечена кровля", - написал мэр в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреливают указанный район, с 9.20 до 12.30 выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)