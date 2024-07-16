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ВСУ повредили здание техникума в Донецке - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 16.07.2024 (обновлено: 13:38 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/obstrel-1959998290.html
ВСУ повредили здание техникума в Донецке
ВСУ повредили здание техникума в Донецке - РИА Новости, 16.07.2024
ВСУ повредили здание техникума в Донецке
Здание технологического техникума повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:24
2024-07-16T13:38
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Здание технологического техникума повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района украинскими нацистами повреждение получило здание Донецкого технологического техникума по улице Магнитной. Осколками посечена кровля", - написал мэр в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреливают указанный район, с 9.20 до 12.30 выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ повредили здание техникума в Донецке

Обстрел ВСУ повредил здание техникума в Петровском районе Донецка

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВСУ по Петровскому району Донецка
Последствия атаки ВСУ по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВСУ по Петровскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Здание технологического техникума повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района украинскими нацистами повреждение получило здание Донецкого технологического техникума по улице Магнитной. Осколками посечена кровля", - написал мэр в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреливают указанный район, с 9.20 до 12.30 выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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