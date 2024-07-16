https://ria.ru/20240716/obstrel-1959998290.html
ВСУ повредили здание техникума в Донецке
ВСУ повредили здание техникума в Донецке - РИА Новости, 16.07.2024
ВСУ повредили здание техникума в Донецке
Здание технологического техникума повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:24
2024-07-16T13:24
2024-07-16T13:38
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Здание технологического техникума повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района украинскими нацистами повреждение получило здание Донецкого технологического техникума по улице Магнитной. Осколками посечена кровля", - написал мэр в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреливают указанный район, с 9.20 до 12.30 выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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ВСУ повредили здание техникума в Донецке
Обстрел ВСУ повредил здание техникума в Петровском районе Донецка