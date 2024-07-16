https://ria.ru/20240716/obstrel-1959940846.html

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 16.07.2024

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, четыре пострадали из-за обстрела ВСУ Новой Каховки в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:23

2024-07-16T10:23

2024-07-16T10:23

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четыре пострадали из-за обстрела ВСУ Новой Каховки в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. По его словам, за минувшие сутки украинские войска нанесли по региону 47 ударов из ствольной артиллерии. "В результате обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина, четверо мужчин получили ранения, произошло возгорание домовладения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 19 прилетов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью", - добавил источник. Обстрелам ВСУ подверглись 10 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области: Новая Каховка, Малокаховка, Забарино, Коханы, Песчановка, Казачьи Лагеря, Каховка, Голая Пристань, Бабино и Васильевка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240716/ugroza-1959928611.html

https://ria.ru/20240715/postradavshie-1959796293.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, в мире