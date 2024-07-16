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При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 16.07.2024
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10:23 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/obstrel-1959940846.html
При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 16.07.2024
При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, четыре пострадали из-за обстрела ВСУ Новой Каховки в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:23
2024-07-16T10:23
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четыре пострадали из-за обстрела ВСУ Новой Каховки в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. По его словам, за минувшие сутки украинские войска нанесли по региону 47 ударов из ствольной артиллерии. "В результате обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина, четверо мужчин получили ранения, произошло возгорание домовладения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 19 прилетов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью", - добавил источник. Обстрелам ВСУ подверглись 10 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области: Новая Каховка, Малокаховка, Забарино, Коханы, Песчановка, Казачьи Лагеря, Каховка, Голая Пристань, Бабино и Васильевка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240716/ugroza-1959928611.html
https://ria.ru/20240715/postradavshie-1959796293.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, в мире
Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, В мире
При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель

При украинском обстреле Новой Каховки в Херсонской области погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четыре пострадали из-за обстрела ВСУ Новой Каховки в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, за минувшие сутки украинские войска нанесли по региону 47 ударов из ствольной артиллерии.
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"В результате обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина, четверо мужчин получили ранения, произошло возгорание домовладения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 19 прилетов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью", - добавил источник.
Обстрелам ВСУ подверглись 10 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области: Новая Каховка, Малокаховка, Забарино, Коханы, Песчановка, Казачьи Лагеря, Каховка, Голая Пристань, Бабино и Васильевка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Херсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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