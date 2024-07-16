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ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 16.07.2024
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10:03 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/obstrel-1959937043.html
ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область
ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 16.07.2024
ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области с использованием беспилотников более 40 раз, пострадали 3 мирных жителя, сообщил РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:03
2024-07-16T10:03
происшествия
белгородская область
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области с использованием беспилотников более 40 раз, пострадали 3 мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 15 июля по 8 районам региона было выпущено 29 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 46 беспилотников. Помимо этого, Гладков в сводке не привел количество снарядов, сбитых над Ровеньским районом, указывая, что ПВО сработала по воздушным целям. Третий день подряд в поселке Октябрьский Белгородского района ранения получают мирные жители. В понедельник при атаке дрона пострадали трое мужчин, одному из них потребовалась госпитализация. Различные разрушения выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома, 8 частных домовладениях, инфраструктурном объекте, магазине, а также 10 автомобилях. "В Борисовском районе по селам Богун-Городок и Грузское выпущено 3 боеприпаса… В Валуйском городском округе село Новопетровка атаковано с помощью двух БПЛА… В Грайворонском городском округе поселок Доброполье, а также села Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 5 БПЛА и 8 боеприпасов", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 8 населенным пунктам было выпущено 6 снарядов и 9 беспилотников. В поселке Октябрьский после атаки беспилотника на автомобиль ранены три человека. В Краснояружском районе по четырем селам выпущено 7 боеприпасов, также нанесены удары с помощью 5 БПЛА. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, уточнил глава региона. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, селу Муром и хуторам Марьино и Стадников выпущено 5 снарядов в ходе 3 обстрелов и 24 дрона-камикадзе", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html
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происшествия, белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области с использованием беспилотников более 40 раз, пострадали 3 мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 15 июля по 8 районам региона было выпущено 29 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 46 беспилотников. Помимо этого, Гладков в сводке не привел количество снарядов, сбитых над Ровеньским районом, указывая, что ПВО сработала по воздушным целям. Третий день подряд в поселке Октябрьский Белгородского района ранения получают мирные жители. В понедельник при атаке дрона пострадали трое мужчин, одному из них потребовалась госпитализация. Различные разрушения выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома, 8 частных домовладениях, инфраструктурном объекте, магазине, а также 10 автомобилях.
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Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
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"В Борисовском районе по селам Богун-Городок и Грузское выпущено 3 боеприпаса… В Валуйском городском округе село Новопетровка атаковано с помощью двух БПЛА… В Грайворонском городском округе поселок Доброполье, а также села Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 5 БПЛА и 8 боеприпасов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 8 населенным пунктам было выпущено 6 снарядов и 9 беспилотников. В поселке Октябрьский после атаки беспилотника на автомобиль ранены три человека. В Краснояружском районе по четырем селам выпущено 7 боеприпасов, также нанесены удары с помощью 5 БПЛА. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, уточнил глава региона.
«
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, селу Муром и хуторам Марьино и Стадников выпущено 5 снарядов в ходе 3 обстрелов и 24 дрона-камикадзе", - отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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