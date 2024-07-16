https://ria.ru/20240716/obstrel-1959929446.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 16.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска во вторник за два часа выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловки, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:24

2024-07-16T09:24

2024-07-16T09:24

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ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Украинские войска во вторник за два часа выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:15 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата… 06:20 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский и Кировский районы): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 6:50 до 8:20 было выпущено еще 12 снарядов по районам этих двух городов, в том числе два кассетных – по Центрально-Городскому району Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240624/gorlovka-1954954061.html

https://ria.ru/20240206/obstrely-1925597914.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, нато