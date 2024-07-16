Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Украинские войска во вторник за два часа выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:15 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата… 06:20 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский и Кировский районы): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, с 6:50 до 8:20 было выпущено еще 12 снарядов по районам этих двух городов, в том числе два кассетных – по Центрально-Городскому району Горловки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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