https://ria.ru/20240716/obstrel-1959923483.html

В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека

В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.07.2024

В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:33

2024-07-16T08:33

2024-07-16T10:05

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."По предварительной информации, в Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу", — написал он.В селе Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.В Шебекино в двух многоквартирных домах пострадало остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. Выбиты окна, посечены кровли и фасады в пяти частных домах, пострадали восемь автомобилей.Кроме того, в одном муниципальном учреждении повреждены гаражи и четыре единицы техники. "Также имеются повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В городе частично отсутствует электричество", — добавил Гладков.По данным главы области, в селе Новая Таволжанка из-за прилета снаряда поврежден соцобъект. На местах работают оперативные и аварийные службы, отметил Гладков.Во вторник утром власти сообщали, что Шебекинский городской округ и Шебекино находятся под обстрелом.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается ударам ВСУ.

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https://ria.ru/20240714/gorlovka-1959661078.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия