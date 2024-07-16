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В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.07.2024
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08:33 16.07.2024 (обновлено: 10:05 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/obstrel-1959923483.html
В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека
В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.07.2024
В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:33
2024-07-16T10:05
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."По предварительной информации, в Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу", — написал он.В селе Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.В Шебекино в двух многоквартирных домах пострадало остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. Выбиты окна, посечены кровли и фасады в пяти частных домах, пострадали восемь автомобилей.Кроме того, в одном муниципальном учреждении повреждены гаражи и четыре единицы техники. "Также имеются повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В городе частично отсутствует электричество", — добавил Гладков.По данным главы области, в селе Новая Таволжанка из-за прилета снаряда поврежден соцобъект. На местах работают оперативные и аварийные службы, отметил Гладков.Во вторник утром власти сообщали, что Шебекинский городской округ и Шебекино находятся под обстрелом.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается ударам ВСУ.
https://ria.ru/20240715/postradavshie-1959796293.html
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Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека

При обстреле ВСУ Шебекино и села Новая Таволжанка пострадали четыре человека

© Шёпот Шебекино/ВКонтактеПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 июля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Шёпот Шебекино/ВКонтакте
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 июля 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"По предварительной информации, в Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу", — написал он.
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В селе Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.
В Шебекино в двух многоквартирных домах пострадало остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. Выбиты окна, посечены кровли и фасады в пяти частных домах, пострадали восемь автомобилей.
Кроме того, в одном муниципальном учреждении повреждены гаражи и четыре единицы техники.
«
"Также имеются повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В городе частично отсутствует электричество", — добавил Гладков.
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По данным главы области, в селе Новая Таволжанка из-за прилета снаряда поврежден соцобъект. На местах работают оперативные и аварийные службы, отметил Гладков.
Во вторник утром власти сообщали, что Шебекинский городской округ и Шебекино находятся под обстрелом.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается ударам ВСУ.
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