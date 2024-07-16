https://ria.ru/20240716/oblsud-1960038436.html

Липецкий суд заслушал рассказы очевидцев о геноциде народов СССР

Липецкий суд заслушал рассказы очевидцев о геноциде народов СССР - РИА Новости, 16.07.2024

Липецкий суд заслушал рассказы очевидцев о геноциде народов СССР

Липецкий областной суд на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны заслушал рассказы... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:17

2024-07-16T15:17

2024-07-16T18:31

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россия

липецкий областной суд

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ТУЛА, 16 июл – РИА Новости. Липецкий областной суд на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны заслушал рассказы очевидцев событий тех лет. Региональный облсуд сегодня начал изучение дела о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в периоды с ноября по декабрь 1941 года и с июля 1942 года по январь 1943 года территории Липецкой области. Видеотрансляция заседания велась в соцсети "ВКонтакте" на странице "Липецк | Новости ТРК Липецкое время". Так, один из очевидцев, Виталий Ефремович Ртищев, рассказал, что во время оккупации в 1942 году население Воловского района Липецкой области жило под угрозой уничтожения. "В 1942 году, когда наша армия отступала на юг…, мы были снова оккупированы. Немцы постоянно бомбили наши отступающие части. На нашей улице была одна кирпичная хата, и мы прятались в ней во время бомбёжки. Ну а мы были детьми…, много находились на улице…, попали под бомбежку. Я бы очень сильно ранен, лечить было некому", - рассказал очевидец. Он также вспомнил, как соседку убила шальная немецкая пуля, когда она кормила грудного ребенка на печке. "Наша территория подвергалась постоянным бомбёжкам, обстрелам, поэтому в результате боевых действий у нас были разрушены… все населенные пункты. Не было ни одного нормального жилого помещения… на территории нашего Воловского района. Поэтому мы жили под постоянным страхом уничтожения", - подчеркнул Виталий Ефремович. По данным Генеральной прокуратуры РФ, общее число жертв за период оккупации нацистами Липецкой области превысило 2 тысячи человек. Сумма ущерба, причиненного хозяйству и инфраструктуре региона, в переводе на современный курс превышает 2 триллиона рублей.

https://ria.ru/20231020/sud-1904115673.html

https://ria.ru/20240530/genotsid-1949428840.html

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липецкая область, ссср, россия, липецкий областной суд