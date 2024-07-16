Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/nyt-1959955604.html
СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией
СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией
Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами, пишет The New York Times. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:13
2024-07-16T11:13
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d6a3d5faccfdc976083de9e4813ecd7.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами, пишет The New York Times."Пока конфликт уже идет два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров", — говорится в материале.Как отметили журналисты, на это указывают слова Владимира Зеленского, который накануне заявил о необходимости присутствия российских представителей на следующем мирном саммите.Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Швейцарский саммит по Украине не был мирным, и, говоря о возможности участия России в следующем, нужно понять, что именно имел ввиду Владимир Зеленский.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240716/ugroza-1959928611.html
https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c3fa2fbfce2791e10177183704847ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Политика
СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией

NYT: Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами, пишет The New York Times.
«
"Пока конфликт уже идет два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США
09:21
Как отметили журналисты, на это указывают слова Владимира Зеленского, который накануне заявил о необходимости присутствия российских представителей на следующем мирном саммите.
Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Швейцарский саммит по Украине не был мирным, и, говоря о возможности участия России в следующем, нужно понять, что именно имел ввиду Владимир Зеленский.
В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ напомнили о словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине
08:56
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала