https://ria.ru/20240716/nyt-1959955604.html
СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией
СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией
Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами, пишет The New York Times. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:13
2024-07-16T11:13
2024-07-16T11:13
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами, пишет The New York Times."Пока конфликт уже идет два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров", — говорится в материале.Как отметили журналисты, на это указывают слова Владимира Зеленского, который накануне заявил о необходимости присутствия российских представителей на следующем мирном саммите.Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Швейцарский саммит по Украине не был мирным, и, говоря о возможности участия России в следующем, нужно понять, что именно имел ввиду Владимир Зеленский.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240716/ugroza-1959928611.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Политика
СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией
NYT: Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами