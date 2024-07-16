https://ria.ru/20240716/nauka-1959845278.html

В России создали прибор для быстрой диагностики сердца

В России создали прибор для быстрой диагностики сердца - РИА Новости, 16.07.2024

В России создали прибор для быстрой диагностики сердца

Прототип устройства для диагностики сердечной недостаточности и составления прогноза ее течения разработали специалисты СГМУ им. В.И. Разумовского. Небольшой... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T03:00

2024-07-16T03:00

2024-07-16T11:45

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

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саратов

саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)

здоровье

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Прототип устройства для диагностики сердечной недостаточности и составления прогноза ее течения разработали специалисты СГМУ им. В.И. Разумовского. Небольшой прибор, отслеживающий ключевые признаки заболевания, позволит снизить нагрузку на медицинских работников и сократить время ожидания результатов теста, сообщили в пресс-службе вуза.Болезни сердца, согласно статистике ВОЗ, ежедневно становятся причиной смерти около 10 000 человек в странах Европы. Среди этих заболеваний — сердечная недостаточность, при которой кровь и ткани организма не насыщаются необходимым количеством кислорода.Своевременное обнаружение синдрома хронической сердечной недостаточности, по словам исследователей Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В.И. Разумовского, позволяет назначить адекватную терапию уже на ранних стадиях ее развития и, соответственно, снизить социально-экономические последствия, связанные с прогрессированием и декомпенсацией сердечно-сосудистых заболеваний.Сегодня для диагностики сердечной недостаточности применяется множество тестов. Один из них – так называемый тест шестиминутной ходьбы, когда пациент в комфортном для себя темпе непрерывно ходит шесть минут. Врачи оценивают пройденное пациентом расстояние, его сердечный ритм, интенсивность одышки и уровень насыщения крови кислородом до теста, во время и после, чтобы выявить наличие или отсутствие болезни сердца, рассказали в СГМУ.В вузе подчеркнули, что, несмотря на видимую техническую простоту данного теста, довольно большое количество времени уходит на инструктаж пациента, сопровождение тестирования и последующий анализ полученных сведений медицинским работником."По нашим оценкам, шесть минут для пациента превращаются как минимум в двадцать для врача, что при современной загрузке амбулаторного работника очень много. Это сказывается и на времени ожидания результатов", — цитирует пресс-служба слова профессора кафедры факультетской терапии лечебного факультета СГМУ Натальи Акимовой.Для уменьшения времени расшифровки результатов анализов и, как следствие, снижения нагрузки на медицинский персонал и сокращения времени, проведенного пациентами в очередях в поликлиниках, ученые СГМУ разрабатывают многофункциональное устройство для автоматизации теста с шестиминутной ходьбой.Благодаря разработанной в университете программе устройство в дальнейшем сможет проводить первичный анализ полученных данных, а также оценивать динамику состояния пациента после нескольких тестирований, что позволит, при необходимости, своевременно назначать и корректировать базисную терапию, подчеркнули эксперты.В настоящее время уже разработан технический прототип устройства. Кроме того, готово первичное программное обеспечение для осуществления сразу нескольких измерений. Проводятся исследования: какие именно параметры необходимо добавить к уже существующим для наиболее полного описания клинической картины без вмешательства специалиста."В частности, планируется добавление таких характеристик, как "работа" и "мощность", то есть сил, затрачиваемых при проведении теста пациентами с разным весом. Поскольку комплекция человека влияет на количество прилагаемых при передвижении усилий, автоматический учет веса в процессе обработки данных сделает диагностику более эффективной", — рассказала Акимова.Как рассказали исследователи, после доработки программного обеспечения и самого прибора, а также получения соответствующих разрешительных документов, его можно будет использовать в широкой клинической практике. Это будет реализовано в рамках консорциума, созданного СГМУ им. В.И. Разумовского по программе "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231009/nauka-1900947099.html

https://ria.ru/20230816/nauka-1890238130.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, саратов, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), здоровье, общество, медицина