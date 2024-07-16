https://ria.ru/20240716/nato-1960128092.html
На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине
На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине - РИА Новости, 16.07.2024
На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине
НАТО открыла новый офис на Ближнем Востоке, поскольку она заинтересована в развязывании очередной войны для оправдания своего существования, заявил отставной... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:58
2024-07-16T21:58
2024-07-16T21:58
в мире
ближний восток
украина
иордания
нато
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_59eaff9008cbea3fe2f6f60b5ab20f9a.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. НАТО открыла новый офис на Ближнем Востоке, поскольку она заинтересована в развязывании очередной войны для оправдания своего существования, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends."НАТО провалила свою миссию на Украине. Она пыталась использовать Украину как прокси, но потерпела поражение. Запад уже смирился с этой реальностью. По этой причине НАТО ищет новых врагов, которых можно завоевать", — сказал эксперт.Джонсон отметил, что посредством развязывания войн Североатлантический альянс сможет оправдать свое существование. По словам экс-аналитика ЦРУ, именно по этой причине блок планирует обосноваться на Ближнем Востоке.В совместной декларации членов альянса говорится, что НАТО усилит подход к южному направлению, откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.
https://ria.ru/20240716/artilleriya-1960119732.html
https://ria.ru/20240716/evrosoyuz-1960089652.html
ближний восток
украина
иордания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_6b0b189e10566c7a6a404e746d93b630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, украина, иордания, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Ближний Восток, Украина, Иордания, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине
Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО откроет офис на Ближнем Востоке для новой войны