https://ria.ru/20240716/nato-1960128092.html

На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине

На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине - РИА Новости, 16.07.2024

На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине

НАТО открыла новый офис на Ближнем Востоке, поскольку она заинтересована в развязывании очередной войны для оправдания своего существования, заявил отставной... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:58

2024-07-16T21:58

2024-07-16T21:58

в мире

ближний восток

украина

иордания

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. НАТО открыла новый офис на Ближнем Востоке, поскольку она заинтересована в развязывании очередной войны для оправдания своего существования, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends."НАТО провалила свою миссию на Украине. Она пыталась использовать Украину как прокси, но потерпела поражение. Запад уже смирился с этой реальностью. По этой причине НАТО ищет новых врагов, которых можно завоевать", — сказал эксперт.Джонсон отметил, что посредством развязывания войн Североатлантический альянс сможет оправдать свое существование. По словам экс-аналитика ЦРУ, именно по этой причине блок планирует обосноваться на Ближнем Востоке.В совместной декларации членов альянса говорится, что НАТО усилит подход к южному направлению, откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.

https://ria.ru/20240716/artilleriya-1960119732.html

https://ria.ru/20240716/evrosoyuz-1960089652.html

ближний восток

украина

иордания

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в мире, ближний восток, украина, иордания, нато, центральное разведывательное управление (цру)