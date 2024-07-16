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На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине - РИА Новости, 16.07.2024
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21:58 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/nato-1960128092.html
На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине
На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине - РИА Новости, 16.07.2024
На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине
НАТО открыла новый офис на Ближнем Востоке, поскольку она заинтересована в развязывании очередной войны для оправдания своего существования, заявил отставной... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:58
2024-07-16T21:58
в мире
ближний восток
украина
иордания
нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. НАТО открыла новый офис на Ближнем Востоке, поскольку она заинтересована в развязывании очередной войны для оправдания своего существования, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends."НАТО провалила свою миссию на Украине. Она пыталась использовать Украину как прокси, но потерпела поражение. Запад уже смирился с этой реальностью. По этой причине НАТО ищет новых врагов, которых можно завоевать", — сказал эксперт.Джонсон отметил, что посредством развязывания войн Североатлантический альянс сможет оправдать свое существование. По словам экс-аналитика ЦРУ, именно по этой причине блок планирует обосноваться на Ближнем Востоке.В совместной декларации членов альянса говорится, что НАТО усилит подход к южному направлению, откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.
https://ria.ru/20240716/artilleriya-1960119732.html
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в мире, ближний восток, украина, иордания, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Ближний Восток, Украина, Иордания, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО откроет офис на Ближнем Востоке для новой войны

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. НАТО открыла новый офис на Ближнем Востоке, поскольку она заинтересована в развязывании очередной войны для оправдания своего существования, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Geopolitical Trends.
"НАТО провалила свою миссию на Украине. Она пыталась использовать Украину как прокси, но потерпела поражение. Запад уже смирился с этой реальностью. По этой причине НАТО ищет новых врагов, которых можно завоевать", — сказал эксперт.
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Джонсон отметил, что посредством развязывания войн Североатлантический альянс сможет оправдать свое существование. По словам экс-аналитика ЦРУ, именно по этой причине блок планирует обосноваться на Ближнем Востоке.
В совместной декларации членов альянса говорится, что НАТО усилит подход к южному направлению, откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.
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В миреБлижний ВостокУкраинаИорданияНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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