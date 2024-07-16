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В Эстонии введут налог на оборону - РИА Новости, 16.07.2024
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17:50 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/nalog-1960085909.html
В Эстонии введут налог на оборону
В Эстонии введут налог на оборону - РИА Новости, 16.07.2024
В Эстонии введут налог на оборону
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии и лидер парламентской партии "Ээсти-200" (Eesti 200) Маргус Цахкна заявил, что в стране будет введен... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:50
2024-07-16T17:50
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии и лидер парламентской партии "Ээсти-200" (Eesti 200) Маргус Цахкна заявил, что в стране будет введен обременительный налог на оборону, он будет взиматься, как минимум, до 2027 года, сообщила телерадиокомпания ERR. "В центре внимания очень трудные решения в формировании госбюджета. Серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону", - приводит ERR слова Цакхны. При этом, по словам и.о. министра иностранных дел, налог планируется ввести на временной основе, вероятно, до марта 2027 года, когда пройдут следующие парламентские выборы. Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов "угрозой со стороны РФ", но не привел никаких доказательств ее существования.
https://ria.ru/20240708/estonija-1958209329.html
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в мире, эстония
В мире, Эстония
В Эстонии введут налог на оборону

Глава МИД Эстонии Цахкна: в стране введут обременительный налог на оборону

© Pixabay / pride1979Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Pixabay / pride1979
Старый город в Таллине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии и лидер парламентской партии "Ээсти-200" (Eesti 200) Маргус Цахкна заявил, что в стране будет введен обременительный налог на оборону, он будет взиматься, как минимум, до 2027 года, сообщила телерадиокомпания ERR.
"В центре внимания очень трудные решения в формировании госбюджета. Серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону", - приводит ERR слова Цакхны.
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При этом, по словам и.о. министра иностранных дел, налог планируется ввести на временной основе, вероятно, до марта 2027 года, когда пройдут следующие парламентские выборы.
Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов "угрозой со стороны РФ", но не привел никаких доказательств ее существования.
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