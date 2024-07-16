https://ria.ru/20240716/nalog-1960085909.html

В Эстонии введут налог на оборону

В Эстонии введут налог на оборону - РИА Новости, 16.07.2024

В Эстонии введут налог на оборону

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии и лидер парламентской партии "Ээсти-200" (Eesti 200) Маргус Цахкна заявил, что в стране будет введен... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:50

2024-07-16T17:50

2024-07-16T17:50

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эстония

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии и лидер парламентской партии "Ээсти-200" (Eesti 200) Маргус Цахкна заявил, что в стране будет введен обременительный налог на оборону, он будет взиматься, как минимум, до 2027 года, сообщила телерадиокомпания ERR. "В центре внимания очень трудные решения в формировании госбюджета. Серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону", - приводит ERR слова Цакхны. При этом, по словам и.о. министра иностранных дел, налог планируется ввести на временной основе, вероятно, до марта 2027 года, когда пройдут следующие парламентские выборы. Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов "угрозой со стороны РФ", но не привел никаких доказательств ее существования.

https://ria.ru/20240708/estonija-1958209329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эстония