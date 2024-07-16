https://ria.ru/20240716/nalog-1960085909.html
В Эстонии введут налог на оборону
В Эстонии введут налог на оборону - РИА Новости, 16.07.2024
В Эстонии введут налог на оборону
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии и лидер парламентской партии "Ээсти-200" (Eesti 200) Маргус Цахкна заявил, что в стране будет введен... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:50
2024-07-16T17:50
2024-07-16T17:50
в мире
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769844101_0:139:1920:1219_1920x0_80_0_0_c9d00c99df19bcb79e484d2412b6d912.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии и лидер парламентской партии "Ээсти-200" (Eesti 200) Маргус Цахкна заявил, что в стране будет введен обременительный налог на оборону, он будет взиматься, как минимум, до 2027 года, сообщила телерадиокомпания ERR. "В центре внимания очень трудные решения в формировании госбюджета. Серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону", - приводит ERR слова Цакхны. При этом, по словам и.о. министра иностранных дел, налог планируется ввести на временной основе, вероятно, до марта 2027 года, когда пройдут следующие парламентские выборы. Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов "угрозой со стороны РФ", но не привел никаких доказательств ее существования.
https://ria.ru/20240708/estonija-1958209329.html
https://ria.ru/20240706/estoniya-1957877230.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769844101_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_608c48545c051f500b022e506b4846d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония
В Эстонии введут налог на оборону
Глава МИД Эстонии Цахкна: в стране введут обременительный налог на оборону
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии и лидер парламентской партии "Ээсти-200" (Eesti 200) Маргус Цахкна заявил, что в стране будет введен обременительный налог на оборону, он будет взиматься, как минимум, до 2027 года, сообщила телерадиокомпания ERR
.
"В центре внимания очень трудные решения в формировании госбюджета. Серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону", - приводит ERR слова Цакхны.
При этом, по словам и.о. министра иностранных дел, налог планируется ввести на временной основе, вероятно, до марта 2027 года, когда пройдут следующие парламентские выборы.
Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов "угрозой со стороны РФ", но не привел никаких доказательств ее существования.