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МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году - РИА Новости, 16.07.2024
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста мировой экономики на 2024 год на уровне 3,2% и незначительно повысил ожидания на 2025 год - до 3,3%,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:59
2024-07-16T17:59
2024-07-16T18:00
экономика
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мвф
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста мировой экономики на 2024 год на уровне 3,2% и незначительно повысил ожидания на 2025 год - до 3,3%, следует из обновленного доклада организации. Согласно представленным табличным значениям, ожидаемый рост мирового ВВП оставлен без изменения по сравнению с апрельским прогнозом фонда. На 2025 год показатель повышен на 0,1 процентного пункта. Как указывается в докладе, рост глобальной экономики поддерживает мировая торговля, в особенности, сильный экспорт из Азии, включая технологический сектор.
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экономика, азия, мвф
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году, улучшил ожидания на 2025 г