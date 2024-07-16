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МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 16.07.2024
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16:05 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/mvf-1960054325.html
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 16.07.2024
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:05
2024-07-16T16:05
экономика
россия
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из обновленного доклада организации. Согласно опубликованным значениям, рост ВВП РФ в 2025 году году окажется на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе МВФ.
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экономика, россия, мвф
Экономика, Россия, МВФ
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году на уровне 3,2 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из обновленного доклада организации.
Согласно опубликованным значениям, рост ВВП РФ в 2025 году году окажется на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе МВФ.
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