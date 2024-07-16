https://ria.ru/20240716/mvf-1960054325.html

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 16.07.2024

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:05

2024-07-16T16:05

2024-07-16T16:05

экономика

россия

мвф

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из обновленного доклада организации. Согласно опубликованным значениям, рост ВВП РФ в 2025 году году окажется на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе МВФ.

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, мвф