https://ria.ru/20240716/mvf-1960054325.html
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 16.07.2024
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:05
2024-07-16T16:05
2024-07-16T16:05
экономика
россия
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил ожидаемые темпы роста экономики России в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5%, следует из обновленного доклада организации. Согласно опубликованным значениям, рост ВВП РФ в 2025 году году окажется на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе МВФ.
https://ria.ru/20240716/kitay-1960052694.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мвф
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2024 году на уровне 3,2 процента