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В Мурманске ищут виновника загрязнения воды нефтепродуктами - РИА Новости, 16.07.2024
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14:09 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/murmansk-1960010032.html
В Мурманске ищут виновника загрязнения воды нефтепродуктами
В Мурманске ищут виновника загрязнения воды нефтепродуктами - РИА Новости, 16.07.2024
В Мурманске ищут виновника загрязнения воды нефтепродуктами
Специалисты Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора ищут виновника загрязнения нефтесодержащими веществами на береговой линии... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:09
2024-07-16T14:09
происшествия
городское хозяйство москвы
кольский залив
баренцево море
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 16 июл – РИА Новости. Специалисты Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора ищут виновника загрязнения нефтесодержащими веществами на береговой линии Кольского залива в Мурманске на площади 2,7 квадратного километра, сообщили в управлении. Сообщение о том, что в Первомайском районе города Мурманска в районе Кольского моста береговая линия и акватория Кольского залива Баренцева моря загрязнена нефтесодержащими веществами, поступило в начале июля от оперативного дежурного МЧС. Специалисты управления выехали на место и на участке акватории визуально обнаружили отдельные пятна, характерные для наличия на поверхности воды нефтепродуктов. На береговой полосе камни загрязнены нефтесодержащими веществами. Эксперты отобрали пробы воды. "Площадь загрязнённой акватории составила 591 квадратный метр. Установлены превышения предельно допустимой концентрации по загрязняющему веществу "нефтепродукты" в 400 раз", - говорится в сообщении управления на странице в соцсети "ВКонтакте". Эти данные были получены в начале июля. В дальнейшем управление провело выездные обследования, том числе после обращения жителей, обнаруживших загрязнения нефтепродуктами в Кольском заливе Баренцева моря (реке Туломе) в городе Коле. "Специалистами… повторно отобраны пробы природной воды с загрязнённой территории. На текущую дату суммарная площадь пятна составляет не менее 2,7 квадратного километра", - отметили в ведомстве. Исходя из характера распространения загрязнения и внешнего вида загрязнённой акватории специалисты предположили, что пятна нефтепродуктов имеют один и тот же источник, который находится выше по течению. Разлив распространяется по течению в сторону Баренцева моря. Также на протяжении всего маршрута распространения загрязнения наблюдаются насыщенные пятна нефтепродуктов на береговой полосе Кольского залива. "Управлением ведется работа по установлению лица, допустившего загрязнение водного объекта Кольского залива Баренцева моря. Информация о чрезвычайной ситуации передана в соответствующие органы для содействия в поиске виновного лица и принятия мер по ликвидации загрязнения в рамках возложенных полномочий", - отметили в управлении.
https://ria.ru/20240404/zagryaznenie-1937910734.html
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кольский залив
баренцево море
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происшествия, городское хозяйство москвы, кольский залив, баренцево море, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Кольский залив, Баренцево море, Мурманск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманске ищут виновника загрязнения воды нефтепродуктами

Росприроднадзор ищет виновника загрязнения воды в Кольском заливе в Мурманске

© Фото : Балтийско-Арктическое межрегиональное управление РосприроднадзораЗагрязнения воды нефтепродуктами в Мурманске
Загрязнения воды нефтепродуктами в Мурманске - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора
Загрязнения воды нефтепродуктами в Мурманске
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 16 июл – РИА Новости. Специалисты Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора ищут виновника загрязнения нефтесодержащими веществами на береговой линии Кольского залива в Мурманске на площади 2,7 квадратного километра, сообщили в управлении.
Сообщение о том, что в Первомайском районе города Мурманска в районе Кольского моста береговая линия и акватория Кольского залива Баренцева моря загрязнена нефтесодержащими веществами, поступило в начале июля от оперативного дежурного МЧС.
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Специалисты управления выехали на место и на участке акватории визуально обнаружили отдельные пятна, характерные для наличия на поверхности воды нефтепродуктов. На береговой полосе камни загрязнены нефтесодержащими веществами. Эксперты отобрали пробы воды.
"Площадь загрязнённой акватории составила 591 квадратный метр. Установлены превышения предельно допустимой концентрации по загрязняющему веществу "нефтепродукты" в 400 раз", - говорится в сообщении управления на странице в соцсети "ВКонтакте". Эти данные были получены в начале июля.
В дальнейшем управление провело выездные обследования, том числе после обращения жителей, обнаруживших загрязнения нефтепродуктами в Кольском заливе Баренцева моря (реке Туломе) в городе Коле.
"Специалистами… повторно отобраны пробы природной воды с загрязнённой территории. На текущую дату суммарная площадь пятна составляет не менее 2,7 квадратного километра", - отметили в ведомстве.
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Исходя из характера распространения загрязнения и внешнего вида загрязнённой акватории специалисты предположили, что пятна нефтепродуктов имеют один и тот же источник, который находится выше по течению. Разлив распространяется по течению в сторону Баренцева моря. Также на протяжении всего маршрута распространения загрязнения наблюдаются насыщенные пятна нефтепродуктов на береговой полосе Кольского залива.
"Управлением ведется работа по установлению лица, допустившего загрязнение водного объекта Кольского залива Баренцева моря. Информация о чрезвычайной ситуации передана в соответствующие органы для содействия в поиске виновного лица и принятия мер по ликвидации загрязнения в рамках возложенных полномочий", - отметили в управлении.
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ПроисшествияГородское хозяйство МосквыКольский заливБаренцево мореМурманскФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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