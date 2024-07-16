https://ria.ru/20240716/mototsikly-1960019995.html

В Москве снизилось число ДТП с участием мотоциклистов

В Москве снизилось число ДТП с участием мотоциклистов - РИА Новости, 16.07.2024

В Москве снизилось число ДТП с участием мотоциклистов

Количество аварий с участием мотоциклистов за первую половину 2024 года уменьшилось в Москве на 7,6%, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:21

2024-07-16T14:21

2024-07-16T14:21

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Количество аварий с участием мотоциклистов за первую половину 2024 года уменьшилось в Москве на 7,6%, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В ведомстве рассказали, что в течение шести месяцев 2024 года в Москве произошло 293 аварии - это на 24 меньше, чем за тот же период в 2023 году. В результате ДТП получили травмы 307 человек, что на 22 меньше, чем год назад. "Самыми частыми нарушениями у водителей мотоциклов и авто оказались несоблюдение дистанции, неправильное перестроение и превышение скорости", - пояснили в дептрансе. -0-

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия