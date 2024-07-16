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В Москве снизилось число ДТП с участием мотоциклистов
В Москве снизилось число ДТП с участием мотоциклистов - РИА Новости, 16.07.2024
В Москве снизилось число ДТП с участием мотоциклистов
Количество аварий с участием мотоциклистов за первую половину 2024 года уменьшилось в Москве на 7,6%, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:21
2024-07-16T14:21
2024-07-16T14:21
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Количество аварий с участием мотоциклистов за первую половину 2024 года уменьшилось в Москве на 7,6%, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В ведомстве рассказали, что в течение шести месяцев 2024 года в Москве произошло 293 аварии - это на 24 меньше, чем за тот же период в 2023 году. В результате ДТП получили травмы 307 человек, что на 22 меньше, чем год назад. "Самыми частыми нарушениями у водителей мотоциклов и авто оказались несоблюдение дистанции, неправильное перестроение и превышение скорости", - пояснили в дептрансе. -0-
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москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия
Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия
В Москве снизилось число ДТП с участием мотоциклистов
Дептранс: число ДТП с мотоциклами в Москве в 2024 году снизилось на 7,6 процента