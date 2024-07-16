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Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту
Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту - РИА Новости, 16.07.2024
Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту
Госавтоинспекция Кубани призвала водителей мониторить ситуацию через оперативные каналы и выбирать время выезда, чтобы не попасть в пробку на пути к Крымскому... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:38
2024-07-16T16:38
2024-07-16T16:38
общество
республика крым
крымский мост
авто
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Госавтоинспекция Кубани призвала водителей мониторить ситуацию через оперативные каналы и выбирать время выезда, чтобы не попасть в пробку на пути к Крымскому мосту. "Наш совет - постоянно мониторьте ситуацию и используйте навигаторы. Лучше переждать заторовую ситуацию в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха (особенно если в автомобиле находятся дети)", - говорится в сообщении. По данным канала "Крымский мост" лучше всего проезжать по мосту в ночное время, когда очередей вообще не бывает. При этом, как передает ведомство, на прошлой неделе со вторника по четверг на автоподходах к Крымскому мосту не было затруднений в проезде. Однако в этот вторник поток транспортных средств остается высоким. В пятницу очередь начинается образовываться после полудня. Госавтоинспекция напоминает об использовании альтернативного сухопутного маршрута в Республику Крым.
https://ria.ru/20240715/probki-1959803733.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, крымский мост, авто
Общество, Республика Крым, Крымский мост, Авто
Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту
ГИБДД Кубани призвала водителей выбирать время выезда на Крымский мост