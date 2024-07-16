https://ria.ru/20240716/most-1960065996.html

Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту

Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту - РИА Новости, 16.07.2024

Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту

Госавтоинспекция Кубани призвала водителей мониторить ситуацию через оперативные каналы и выбирать время выезда, чтобы не попасть в пробку на пути к Крымскому... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:38

2024-07-16T16:38

2024-07-16T16:38

общество

республика крым

крымский мост

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2a387142382616f2dc8e58ecc8c8b7a0.jpg

КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Госавтоинспекция Кубани призвала водителей мониторить ситуацию через оперативные каналы и выбирать время выезда, чтобы не попасть в пробку на пути к Крымскому мосту. "Наш совет - постоянно мониторьте ситуацию и используйте навигаторы. Лучше переждать заторовую ситуацию в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха (особенно если в автомобиле находятся дети)", - говорится в сообщении. По данным канала "Крымский мост" лучше всего проезжать по мосту в ночное время, когда очередей вообще не бывает. При этом, как передает ведомство, на прошлой неделе со вторника по четверг на автоподходах к Крымскому мосту не было затруднений в проезде. Однако в этот вторник поток транспортных средств остается высоким. В пятницу очередь начинается образовываться после полудня. Госавтоинспекция напоминает об использовании альтернативного сухопутного маршрута в Республику Крым.

https://ria.ru/20240715/probki-1959803733.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, республика крым, крымский мост, авто