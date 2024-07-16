Рейтинг@Mail.ru
Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/most-1960065996.html
Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту
Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту - РИА Новости, 16.07.2024
Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту
Госавтоинспекция Кубани призвала водителей мониторить ситуацию через оперативные каналы и выбирать время выезда, чтобы не попасть в пробку на пути к Крымскому... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:38
2024-07-16T16:38
общество
республика крым
крымский мост
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2a387142382616f2dc8e58ecc8c8b7a0.jpg
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Госавтоинспекция Кубани призвала водителей мониторить ситуацию через оперативные каналы и выбирать время выезда, чтобы не попасть в пробку на пути к Крымскому мосту. "Наш совет - постоянно мониторьте ситуацию и используйте навигаторы. Лучше переждать заторовую ситуацию в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха (особенно если в автомобиле находятся дети)", - говорится в сообщении. По данным канала "Крымский мост" лучше всего проезжать по мосту в ночное время, когда очередей вообще не бывает. При этом, как передает ведомство, на прошлой неделе со вторника по четверг на автоподходах к Крымскому мосту не было затруднений в проезде. Однако в этот вторник поток транспортных средств остается высоким. В пятницу очередь начинается образовываться после полудня. Госавтоинспекция напоминает об использовании альтернативного сухопутного маршрута в Республику Крым.
https://ria.ru/20240715/probki-1959803733.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad4c846341180b695fcd1434a821838e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика крым, крымский мост, авто
Общество, Республика Крым, Крымский мост, Авто
Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту

ГИБДД Кубани призвала водителей выбирать время выезда на Крымский мост

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Госавтоинспекция Кубани призвала водителей мониторить ситуацию через оперативные каналы и выбирать время выезда, чтобы не попасть в пробку на пути к Крымскому мосту.
«
"Наш совет - постоянно мониторьте ситуацию и используйте навигаторы. Лучше переждать заторовую ситуацию в ближайшем населенном пункте или на площадке для отдыха (особенно если в автомобиле находятся дети)", - говорится в сообщении.
По данным канала "Крымский мост" лучше всего проезжать по мосту в ночное время, когда очередей вообще не бывает.
При этом, как передает ведомство, на прошлой неделе со вторника по четверг на автоподходах к Крымскому мосту не было затруднений в проезде. Однако в этот вторник поток транспортных средств остается высоким. В пятницу очередь начинается образовываться после полудня.
Госавтоинспекция напоминает об использовании альтернативного сухопутного маршрута в Республику Крым.
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты
15 июля, 16:07
 
ОбществоРеспублика КрымКрымский мостАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала