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Грузовики столкнулись на СВХ в Москве - РИА Новости, 16.07.2024
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14:04 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/moskva-1960010905.html
Грузовики столкнулись на СВХ в Москве
Грузовики столкнулись на СВХ в Москве - РИА Новости, 16.07.2024
Грузовики столкнулись на СВХ в Москве
Грузовые автомобили столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе Метрогородка, движение в сторону проспекта Мира затруднено, сообщается в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:04
2024-07-16T14:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Грузовые автомобили столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе Метрогородка, движение в сторону проспекта Мира затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На МСД (СВХ, район Метрогородок) произошло столкновение грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону проспекта Мира затруднено", — отметили в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Грузовики столкнулись на СВХ в Москве

Грузовики столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе Метрогородка

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Грузовые автомобили столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе Метрогородка, движение в сторону проспекта Мира затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"На МСД (СВХ, район Метрогородок) произошло столкновение грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону проспекта Мира затруднено", — отметили в сообщении.
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