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Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 16.07.2024
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10:55 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/moskva-1959948693.html
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 16.07.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре
Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о сильной жаре во вторник и в среду. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:55
2024-07-16T10:55
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о сильной жаре во вторник и в среду. "По прогнозам синоптиков, сегодня воздух в столице прогреется до плюс 28 - плюс 30 градусов. Жаркая погода сохранится завтра, 17 июля, столбики термометров могут достигать отметки плюс 32 градусов", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством. Отмечается, что городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводят регламентные работы. В цикличном режиме проводится полив проезжей части, рано утром или вечером после 17.00 поливаются цветники так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичей предупредили о сильной жаре

Москвичей предупредили о сильной жаре во вторник и среду

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о сильной жаре во вторник и в среду.
"По прогнозам синоптиков, сегодня воздух в столице прогреется до плюс 28 - плюс 30 градусов. Жаркая погода сохранится завтра, 17 июля, столбики термометров могут достигать отметки плюс 32 градусов", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством.
Отмечается, что городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводят регламентные работы. В цикличном режиме проводится полив проезжей части, рано утром или вечером после 17.00 поливаются цветники так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.
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