https://ria.ru/20240716/moskva-1959948693.html

Москвичей предупредили о сильной жаре

Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 16.07.2024

Москвичей предупредили о сильной жаре

Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о сильной жаре во вторник и в среду. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:55

2024-07-16T10:55

2024-07-16T10:55

москва

погода

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о сильной жаре во вторник и в среду. "По прогнозам синоптиков, сегодня воздух в столице прогреется до плюс 28 - плюс 30 градусов. Жаркая погода сохранится завтра, 17 июля, столбики термометров могут достигать отметки плюс 32 градусов", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством. Отмечается, что городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводят регламентные работы. В цикличном режиме проводится полив проезжей части, рано утром или вечером после 17.00 поливаются цветники так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.

https://ria.ru/20240715/zhara-1959721785.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода