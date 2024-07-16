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Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными - РИА Новости, 16.07.2024
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14:37 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/moskalkova-1960026964.html
Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными
Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными - РИА Новости, 16.07.2024
Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными
Аппарат уполномоченного по правам человека в России попросил Международный Комитет Красного Креста о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:37
2024-07-16T14:37
россия
белоруссия
татьяна москалькова
борис мишель
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России попросил Международный Комитет Красного Креста о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении обменов российскими и украинскими военнопленными, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова своем Telegram-канале.Она сообщила, что постоянно находится на связи с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борисом Мишелем.&quot;На последней нашей встрече с главой региональной делегации и сотрудниками офиса МККК в России просили о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении обменов российскими и украинскими военнопленными&quot;, - написала Москалькова.
https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959921603.html
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россия, белоруссия, татьяна москалькова, борис мишель, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Белоруссия, Татьяна Москалькова, Борис Мишель, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными

Москалькова попросила МККК ускорить обмены пленными между Россией и Украиной

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России попросил Международный Комитет Красного Креста о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении обменов российскими и украинскими военнопленными, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова своем Telegram-канале.
Она сообщила, что постоянно находится на связи с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борисом Мишелем.
«

"На последней нашей встрече с главой региональной делегации и сотрудниками офиса МККК в России просили о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении обменов российскими и украинскими военнопленными", - написала Москалькова.

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РоссияБелоруссияТатьяна МоскальковаБорис МишельМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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