https://ria.ru/20240716/moskalkova-1960026964.html
Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными
Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными - РИА Новости, 16.07.2024
Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными
Аппарат уполномоченного по правам человека в России попросил Международный Комитет Красного Креста о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:37
2024-07-16T14:37
2024-07-16T14:37
россия
белоруссия
татьяна москалькова
борис мишель
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России попросил Международный Комитет Красного Креста о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении обменов российскими и украинскими военнопленными, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова своем Telegram-канале.Она сообщила, что постоянно находится на связи с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борисом Мишелем."На последней нашей встрече с главой региональной делегации и сотрудниками офиса МККК в России просили о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении обменов российскими и украинскими военнопленными", - написала Москалькова.
https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959921603.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_108:0:2280:1629_1920x0_80_0_0_55a709c092335c9b4a0daaddca1684b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, татьяна москалькова, борис мишель, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Белоруссия, Татьяна Москалькова, Борис Мишель, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными
Москалькова попросила МККК ускорить обмены пленными между Россией и Украиной