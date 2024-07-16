https://ria.ru/20240716/moskalkova-1960026964.html

Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными

Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными - РИА Новости, 16.07.2024

Москалькова попросила МККК ускорить обмены военнопленными

Аппарат уполномоченного по правам человека в России попросил Международный Комитет Красного Креста о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:37

2024-07-16T14:37

2024-07-16T14:37

россия

белоруссия

татьяна москалькова

борис мишель

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России попросил Международный Комитет Красного Креста о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении обменов российскими и украинскими военнопленными, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова своем Telegram-канале.Она сообщила, что постоянно находится на связи с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии Борисом Мишелем."На последней нашей встрече с главой региональной делегации и сотрудниками офиса МККК в России просили о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении обменов российскими и украинскими военнопленными", - написала Москалькова.

https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959921603.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, татьяна москалькова, борис мишель, международный комитет красного креста (мккк)