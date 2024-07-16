https://ria.ru/20240716/mishustin-1960052499.html

Мишустин призвал включить регионы СКФО в проект "Профессионалитет"

Мишустин призвал включить регионы СКФО в проект "Профессионалитет" - РИА Новости, 16.07.2024

Мишустин призвал включить регионы СКФО в проект "Профессионалитет"

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил руководителей Минпросвещения, Минэкономразвития совместно с региональными властями подготовить предложения для... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:00

2024-07-16T16:00

2024-07-16T16:00

скфо

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил руководителей Минпросвещения, Минэкономразвития совместно с региональными властями подготовить предложения для вовлечения регионов СКФО в проект "Профессионалитет". "Обращаю внимание, что главное в этом проекте - участие работодателей. Сергей Сергеевич (Кравцов), подготовьте совместно с Решетниковым Максимом Геннадьевичем - с министерством экономического развития, с региональными властями, с компанией "Кавказ.РФ" предложения по вовлечению в него предприятий Северо-Кавказского федерального округа", - сказал Мишустин на совещании по вопросам развития СКФО. Важно, чтобы молодежь училась и после этого оставалась работать в регионах округа, подчеркнул он. "Чтобы это тоже не было просто таким "трансферным окном". Можно, конечно, по стране в любые регионы, но важно через своих работодателей, свою республику обеспечить кадрами", - добавил премьер. Он назвал общей задачей обеспечение экономики в целом квалифицированными сотрудниками и улучшение ситуации с занятостью. "Считаю, будет правильным, чтобы эти регионы согласовывали распределение мест для обучения по программам среднего и профессионального образования", - сказал глава кабмина. Он упомянул, что по поручению правительства разработана программа развития среднего профессионального образования в СКФО до 2030 года, которая уже выполняется с учетом действующих мер поддержки системы. "С 2019 года ее финансирование за счет средств федерального бюджета уже превысило 3,5 миллиарда рублей. Чтобы продолжить ее реализацию, субъектам округа нужно оказать содействие - обеспечить методическое сопровождение подготовки заявок на участие в отборе на создание в 2026 году кластеров в рамках "Профессионалитета", это очень важное направление работы", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20240716/mishustin-1959992458.html

https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912936309.html

https://ria.ru/20240510/regiony-1945108622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

скфо, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество