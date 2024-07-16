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Мишустин призвал включить регионы СКФО в проект "Профессионалитет" - РИА Новости, 16.07.2024
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16:00 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/mishustin-1960052499.html
Мишустин призвал включить регионы СКФО в проект "Профессионалитет"
Мишустин призвал включить регионы СКФО в проект "Профессионалитет" - РИА Новости, 16.07.2024
Мишустин призвал включить регионы СКФО в проект "Профессионалитет"
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил руководителей Минпросвещения, Минэкономразвития совместно с региональными властями подготовить предложения для... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:00
2024-07-16T16:00
скфо
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил руководителей Минпросвещения, Минэкономразвития совместно с региональными властями подготовить предложения для вовлечения регионов СКФО в проект "Профессионалитет". "Обращаю внимание, что главное в этом проекте - участие работодателей. Сергей Сергеевич (Кравцов), подготовьте совместно с Решетниковым Максимом Геннадьевичем - с министерством экономического развития, с региональными властями, с компанией "Кавказ.РФ" предложения по вовлечению в него предприятий Северо-Кавказского федерального округа", - сказал Мишустин на совещании по вопросам развития СКФО. Важно, чтобы молодежь училась и после этого оставалась работать в регионах округа, подчеркнул он. "Чтобы это тоже не было просто таким "трансферным окном". Можно, конечно, по стране в любые регионы, но важно через своих работодателей, свою республику обеспечить кадрами", - добавил премьер. Он назвал общей задачей обеспечение экономики в целом квалифицированными сотрудниками и улучшение ситуации с занятостью. "Считаю, будет правильным, чтобы эти регионы согласовывали распределение мест для обучения по программам среднего и профессионального образования", - сказал глава кабмина. Он упомянул, что по поручению правительства разработана программа развития среднего профессионального образования в СКФО до 2030 года, которая уже выполняется с учетом действующих мер поддержки системы. "С 2019 года ее финансирование за счет средств федерального бюджета уже превысило 3,5 миллиарда рублей. Чтобы продолжить ее реализацию, субъектам округа нужно оказать содействие - обеспечить методическое сопровождение подготовки заявок на участие в отборе на создание в 2026 году кластеров в рамках "Профессионалитета", это очень важное направление работы", - заявил Мишустин.
https://ria.ru/20240716/mishustin-1959992458.html
https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912936309.html
https://ria.ru/20240510/regiony-1945108622.html
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скфо, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
СКФО, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Мишустин призвал включить регионы СКФО в проект "Профессионалитет"

Мишустин поручил подготовить идеи для вовлечения СКФО в "Профессионалитет"

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил руководителей Минпросвещения, Минэкономразвития совместно с региональными властями подготовить предложения для вовлечения регионов СКФО в проект "Профессионалитет".
"Обращаю внимание, что главное в этом проекте - участие работодателей. Сергей Сергеевич (Кравцов), подготовьте совместно с Решетниковым Максимом Геннадьевичем - с министерством экономического развития, с региональными властями, с компанией "Кавказ.РФ" предложения по вовлечению в него предприятий Северо-Кавказского федерального округа", - сказал Мишустин на совещании по вопросам развития СКФО.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Важно, чтобы молодежь училась и после этого оставалась работать в регионах округа, подчеркнул он.
«
"Чтобы это тоже не было просто таким "трансферным окном". Можно, конечно, по стране в любые регионы, но важно через своих работодателей, свою республику обеспечить кадрами", - добавил премьер.
Он назвал общей задачей обеспечение экономики в целом квалифицированными сотрудниками и улучшение ситуации с занятостью.
"Считаю, будет правильным, чтобы эти регионы согласовывали распределение мест для обучения по программам среднего и профессионального образования", - сказал глава кабмина.
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Он упомянул, что по поручению правительства разработана программа развития среднего профессионального образования в СКФО до 2030 года, которая уже выполняется с учетом действующих мер поддержки системы.
"С 2019 года ее финансирование за счет средств федерального бюджета уже превысило 3,5 миллиарда рублей. Чтобы продолжить ее реализацию, субъектам округа нужно оказать содействие - обеспечить методическое сопровождение подготовки заявок на участие в отборе на создание в 2026 году кластеров в рамках "Профессионалитета", это очень важное направление работы", - заявил Мишустин.
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СКФОРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
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