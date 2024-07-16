https://ria.ru/20240716/mishustin-1960045588.html
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО - РИА Новости, 16.07.2024
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам, РЖД и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:36
2024-07-16T15:36
2024-07-16T15:36
экономика
россия
северо-кавказский федеральный округ
скфо
михаил мишустин
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944204144_0:127:3213:1934_1920x0_80_0_0_6fbabde7b32f3bc18535f221bd32fdcb.jpg
ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам, РЖД и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в Северо-Кавказском федеральном округе. "Министерства транспорта, экономического развития и финансов и министерство строительства совместно с регионами и компанией РЖД прошу подготовить предложения по улучшению железнодорожной сети, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов - конечно, нужны ресурсы", - сказал Мишустин, завершая совещание по развитию СКФО. Он отметил, что на совещании подробно обсуждались вопросы развития транспортной системы округа - она нуждается в существенном обновлении. Премьер добавил, что интерес к путешествиям по Кавказу растет, увеличивается пассажиропоток. "Необходимо повысить связанность этих территорий, поездки должны стать удобнее как для жителей, так и для гостей округа - их становится все больше и больше", - заявил глава кабмина.
https://ria.ru/20240716/mishustin-1959994739.html
https://ria.ru/20240716/skfo-1959991568.html
россия
северо-кавказский федеральный округ
скфо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944204144_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_498f2bd14c7f09fd7509779db9d3d5c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, северо-кавказский федеральный округ, скфо, михаил мишустин, ржд
Экономика, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, СКФО, Михаил Мишустин, РЖД
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО
Мишустин поручил проработать идеи по улучшению железнодорожной сети в СКФО