Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/mishustin-1960045588.html
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО - РИА Новости, 16.07.2024
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам, РЖД и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:36
2024-07-16T15:36
экономика
россия
северо-кавказский федеральный округ
скфо
михаил мишустин
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944204144_0:127:3213:1934_1920x0_80_0_0_6fbabde7b32f3bc18535f221bd32fdcb.jpg
ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам, РЖД и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в Северо-Кавказском федеральном округе. "Министерства транспорта, экономического развития и финансов и министерство строительства совместно с регионами и компанией РЖД прошу подготовить предложения по улучшению железнодорожной сети, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов - конечно, нужны ресурсы", - сказал Мишустин, завершая совещание по развитию СКФО. Он отметил, что на совещании подробно обсуждались вопросы развития транспортной системы округа - она нуждается в существенном обновлении. Премьер добавил, что интерес к путешествиям по Кавказу растет, увеличивается пассажиропоток. "Необходимо повысить связанность этих территорий, поездки должны стать удобнее как для жителей, так и для гостей округа - их становится все больше и больше", - заявил глава кабмина.
https://ria.ru/20240716/mishustin-1959994739.html
https://ria.ru/20240716/skfo-1959991568.html
россия
северо-кавказский федеральный округ
скфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944204144_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_498f2bd14c7f09fd7509779db9d3d5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, северо-кавказский федеральный округ, скфо, михаил мишустин, ржд
Экономика, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, СКФО, Михаил Мишустин, РЖД
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО

Мишустин поручил проработать идеи по улучшению железнодорожной сети в СКФО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам, РЖД и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в Северо-Кавказском федеральном округе.
"Министерства транспорта, экономического развития и финансов и министерство строительства совместно с регионами и компанией РЖД прошу подготовить предложения по улучшению железнодорожной сети, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов - конечно, нужны ресурсы", - сказал Мишустин, завершая совещание по развитию СКФО.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Мишустин оценил перспективу включения СКФО в развитие коридора "Север-Юг"
Вчера, 13:14
Он отметил, что на совещании подробно обсуждались вопросы развития транспортной системы округа - она нуждается в существенном обновлении. Премьер добавил, что интерес к путешествиям по Кавказу растет, увеличивается пассажиропоток.
"Необходимо повысить связанность этих территорий, поездки должны стать удобнее как для жителей, так и для гостей округа - их становится все больше и больше", - заявил глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Мишустин оценил результаты развития СКФО
Вчера, 13:05
 
ЭкономикаРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округСКФОМихаил МишустинРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала