https://ria.ru/20240716/mishustin-1960045588.html

Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО

Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО - РИА Новости, 16.07.2024

Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам, РЖД и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:36

2024-07-16T15:36

2024-07-16T15:36

экономика

россия

северо-кавказский федеральный округ

скфо

михаил мишустин

ржд

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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам, РЖД и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в Северо-Кавказском федеральном округе. "Министерства транспорта, экономического развития и финансов и министерство строительства совместно с регионами и компанией РЖД прошу подготовить предложения по улучшению железнодорожной сети, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов - конечно, нужны ресурсы", - сказал Мишустин, завершая совещание по развитию СКФО. Он отметил, что на совещании подробно обсуждались вопросы развития транспортной системы округа - она нуждается в существенном обновлении. Премьер добавил, что интерес к путешествиям по Кавказу растет, увеличивается пассажиропоток. "Необходимо повысить связанность этих территорий, поездки должны стать удобнее как для жителей, так и для гостей округа - их становится все больше и больше", - заявил глава кабмина.

https://ria.ru/20240716/mishustin-1959994739.html

https://ria.ru/20240716/skfo-1959991568.html

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северо-кавказский федеральный округ

скфо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, северо-кавказский федеральный округ, скфо, михаил мишустин, ржд