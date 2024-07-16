https://ria.ru/20240716/miroshnik-1960027262.html

Расстрелявшие российского военного должны быть наказаны, заявил Мирошник

Расстрелявшие российского военного должны быть наказаны, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.07.2024

Расстрелявшие российского военного должны быть наказаны, заявил Мирошник

Видео расстрела боевиками "Азова"* российского военнослужащего - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:37

2024-07-16T14:37

2024-07-16T16:37

специальная военная операция на украине

россия

киев

в мире

родион мирошник

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Видео расстрела боевиками "Азова"* российского военнослужащего - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной нацистам западниками, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее в Telegram-канале украинского батальона "Азов"* было опубликовано видео расстрела российского военнослужащего."Добивать раненых и безоружных - это практики живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти "подвиги" окружающим - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной западниками нацистам", - сказал Мирошник.Он добавил, что Киев под прикрытием западных спонсоров демонстративно игнорирует нормы международного гуманитарного права."Мы будем добиваться проведения международного расследования всех военных преступлений, совершенных украинскими нацистами, и привлечения к ответственности и исполнителей, и тех, кто демонстративно "благословляет" их на такие "подвиги". Это важно для всего не потерявшего человеческие ориентиры человечества. Они должны получить и международную оценку и понести наказание. Другого варианта для них не будет!" - подчеркнул посол.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240716/vsu-1959945005.html

https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959938119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, в мире, родион мирошник