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Расстрелявшие российского военного должны быть наказаны, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 16.07.2024 (обновлено: 16:37 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/miroshnik-1960027262.html
Расстрелявшие российского военного должны быть наказаны, заявил Мирошник
Расстрелявшие российского военного должны быть наказаны, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.07.2024
Расстрелявшие российского военного должны быть наказаны, заявил Мирошник
Видео расстрела боевиками "Азова"* российского военнослужащего - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:37
2024-07-16T16:37
специальная военная операция на украине
россия
киев
в мире
родион мирошник
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Видео расстрела боевиками "Азова"* российского военнослужащего - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной нацистам западниками, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее в Telegram-канале украинского батальона "Азов"* было опубликовано видео расстрела российского военнослужащего."Добивать раненых и безоружных - это практики живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти "подвиги" окружающим - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной западниками нацистам", - сказал Мирошник.Он добавил, что Киев под прикрытием западных спонсоров демонстративно игнорирует нормы международного гуманитарного права."Мы будем добиваться проведения международного расследования всех военных преступлений, совершенных украинскими нацистами, и привлечения к ответственности и исполнителей, и тех, кто демонстративно "благословляет" их на такие "подвиги". Это важно для всего не потерявшего человеческие ориентиры человечества. Они должны получить и международную оценку и понести наказание. Другого варианта для них не будет!" - подчеркнул посол.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240716/vsu-1959945005.html
https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959938119.html
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россия, киев, в мире, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, В мире, Родион Мирошник
Расстрелявшие российского военного должны быть наказаны, заявил Мирошник

Мирошник назвал видео расстрела бойца азовцами демонстрацией безнаказанности

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Видео расстрела боевиками "Азова"* российского военнослужащего - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной нацистам западниками, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в Telegram-канале украинского батальона "Азов"* было опубликовано видео расстрела российского военнослужащего.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Песков прокомментировал данные о расстреле российского военного "Азовом"*
Вчера, 10:40
"Добивать раненых и безоружных - это практики живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти "подвиги" окружающим - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной западниками нацистам", - сказал Мирошник.
Он добавил, что Киев под прикрытием западных спонсоров демонстративно игнорирует нормы международного гуманитарного права.
"Мы будем добиваться проведения международного расследования всех военных преступлений, совершенных украинскими нацистами, и привлечения к ответственности и исполнителей, и тех, кто демонстративно "благословляет" их на такие "подвиги". Это важно для всего не потерявшего человеческие ориентиры человечества. Они должны получить и международную оценку и понести наказание. Другого варианта для них не будет!" - подчеркнул посол.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Бойцы националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СК расследует обстоятельства расстрела российского военного "Азовом"*
Вчера, 10:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВ миреРодион Мирошник
 
 
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