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В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате
В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате - РИА Новости, 16.07.2024
В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате
Российские карты "Мир" начали работать в Мьянме в ограниченном порядке, расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время, заявило посольство России в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:58
2024-07-16T04:58
2024-07-16T04:58
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ДЖАКАРТА, 16 июл - РИА Новости. Российские карты "Мир" начали работать в Мьянме в ограниченном порядке, расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время, заявило посольство России в Мьянме РИА Новости. "На данный момент мы можем подтвердить, что система карт "Мир" заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам", - сообщили в диппредставительстве. О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена. В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну Юго-Восточной Азии из России.
https://ria.ru/20240706/karty-1957863440.html
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мьянма, юго-восточная азия, россия
Мьянма, Юго-Восточная Азия, Россия
В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате
Посольство в Мьянме сообщило о начале работы карт "Мир" в ограниченном формате