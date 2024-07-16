Рейтинг@Mail.ru
В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/mir-1959913471.html
В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате
В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате - РИА Новости, 16.07.2024
В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате
Российские карты "Мир" начали работать в Мьянме в ограниченном порядке, расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время, заявило посольство России в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:58
2024-07-16T04:58
мьянма
юго-восточная азия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_734bbbc9275b4f10ea6eaa0d154044e6.jpg
ДЖАКАРТА, 16 июл - РИА Новости. Российские карты "Мир" начали работать в Мьянме в ограниченном порядке, расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время, заявило посольство России в Мьянме РИА Новости. "На данный момент мы можем подтвердить, что система карт "Мир" заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам", - сообщили в диппредставительстве. О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена. В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну Юго-Восточной Азии из России.
https://ria.ru/20240706/karty-1957863440.html
мьянма
юго-восточная азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_133:0:1280:860_1920x0_80_0_0_b3f6ea66fa750ab7435b1701efdf90d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мьянма, юго-восточная азия, россия
Мьянма, Юго-Восточная Азия, Россия
В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате

Посольство в Мьянме сообщило о начале работы карт "Мир" в ограниченном формате

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Карты "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 16 июл - РИА Новости. Российские карты "Мир" начали работать в Мьянме в ограниченном порядке, расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время, заявило посольство России в Мьянме РИА Новости.
«
"На данный момент мы можем подтвердить, что система карт "Мир" заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам", - сообщили в диппредставительстве.
О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена.
В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну Юго-Восточной Азии из России.
Посетитель с банковской картой МИР - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Посол России призвал Индонезию быть решительнее в вопросе карт "Мир"
6 июля, 14:24
 
МьянмаЮго-Восточная АзияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала