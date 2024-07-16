https://ria.ru/20240716/mir-1959913471.html

В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате

В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате - РИА Новости, 16.07.2024

В Мьянме начали работать карты "Мир" в ограниченном формате

Российские карты "Мир" начали работать в Мьянме в ограниченном порядке, расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время, заявило посольство России в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:58

2024-07-16T04:58

2024-07-16T04:58

мьянма

юго-восточная азия

россия

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ДЖАКАРТА, 16 июл - РИА Новости. Российские карты "Мир" начали работать в Мьянме в ограниченном порядке, расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время, заявило посольство России в Мьянме РИА Новости. "На данный момент мы можем подтвердить, что система карт "Мир" заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам", - сообщили в диппредставительстве. О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена. В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну Юго-Восточной Азии из России.

https://ria.ru/20240706/karty-1957863440.html

мьянма

юго-восточная азия

россия

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мьянма, юго-восточная азия, россия