https://ria.ru/20240716/minoborony-1959919372.html

Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА

Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024

Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T07:29

2024-07-16T07:29

2024-07-16T09:38

специальная военная операция на украине

россия

черное море

воронежская область

безопасность

ростовская область

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Уничтожены девять БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Курской области, один БПЛА над территорией Воронежской области и один БПЛА над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", — отметили в ведомстве.Атаку отразили дежурные средства ПВО.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240716/vzryvy-1959916048.html

россия

черное море

воронежская область

ростовская область

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россия, черное море, воронежская область, безопасность, ростовская область