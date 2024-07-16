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Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА
Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024
Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:29
2024-07-16T07:29
2024-07-16T09:38
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черное море
воронежская область
безопасность
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Уничтожены девять БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Курской области, один БПЛА над территорией Воронежской области и один БПЛА над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", — отметили в ведомстве.Атаку отразили дежурные средства ПВО.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240716/vzryvy-1959916048.html
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россия, черное море, воронежская область, безопасность, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Воронежская область, Безопасность, Ростовская область
Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА
Минобороны: над четырьмя регионами и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА