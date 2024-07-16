Рейтинг@Mail.ru
Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 16.07.2024 (обновлено: 09:38 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/minoborony-1959919372.html
Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА
Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024
Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:29
2024-07-16T09:38
специальная военная операция на украине
россия
черное море
воронежская область
безопасность
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Уничтожены девять БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Курской области, один БПЛА над территорией Воронежской области и один БПЛА над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", — отметили в ведомстве.Атаку отразили дежурные средства ПВО.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240716/vzryvy-1959916048.html
россия
черное море
воронежская область
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черное море, воронежская область, безопасность, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Воронежская область, Безопасность, Ростовская область
Над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА

Минобороны: над четырьмя регионами и акваторией Черного моря ночью сбили 13 БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«
"Уничтожены девять БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Курской области, один БПЛА над территорией Воронежской области и один БПЛА над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", — отметили в ведомстве.
Атаку отразили дежурные средства ПВО.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В Черниговской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
05:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореВоронежская областьБезопасностьРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала