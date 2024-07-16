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В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 16.07.2024
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19:41 16.07.2024 (обновлено: 19:55 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/migratsiya-1960111892.html
В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции
В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 16.07.2024
В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции
Канал незаконной миграции, легализовавший более тысячи человек в РФ, перекрыли в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:41
2024-07-16T19:55
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
ирина волк
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Канал незаконной миграции, легализовавший более тысячи человек в РФ, перекрыли в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."По версии следствия, злоумышленники реализовали криминальную схему по легализации пребывания в России своих бывших соотечественников и других иностранцев. В офисном помещении они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания. По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более 1000 человек", - написала она в Telegram-канале.Отмечается, что, получив пакет поддельных документов, мигранты могли обратиться в расположенный в соседнем здании миграционный центр, чтобы сделать легальным свое пребывание в России.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление всех соучастников противоправной деятельности, продолжаются.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, ирина волк
Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Ирина Волк
В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции

В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции, легализовавший тысячу человек

© пресс-служба ГУМВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиОперативные мероприятия по делу о незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Оперативные мероприятия по делу о незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© пресс-служба ГУМВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Оперативные мероприятия по делу о незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Канал незаконной миграции, легализовавший более тысячи человек в РФ, перекрыли в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«
"По версии следствия, злоумышленники реализовали криминальную схему по легализации пребывания в России своих бывших соотечественников и других иностранцев. В офисном помещении они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания. По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более 1000 человек", - написала она в Telegram-канале.
Отмечается, что, получив пакет поддельных документов, мигранты могли обратиться в расположенный в соседнем здании миграционный центр, чтобы сделать легальным свое пребывание в России.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление всех соучастников противоправной деятельности, продолжаются.
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Санкт-ПетербургРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияИрина Волк
 
 
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