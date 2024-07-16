https://ria.ru/20240716/migratsiya-1960111892.html

В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции

В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 16.07.2024

В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции

Канал незаконной миграции, легализовавший более тысячи человек в РФ, перекрыли в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:41

2024-07-16T19:41

2024-07-16T19:55

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

ирина волк

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Канал незаконной миграции, легализовавший более тысячи человек в РФ, перекрыли в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."По версии следствия, злоумышленники реализовали криминальную схему по легализации пребывания в России своих бывших соотечественников и других иностранцев. В офисном помещении они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания. По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более 1000 человек", - написала она в Telegram-канале.Отмечается, что, получив пакет поддельных документов, мигранты могли обратиться в расположенный в соседнем здании миграционный центр, чтобы сделать легальным свое пребывание в России.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление всех соучастников противоправной деятельности, продолжаются.

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санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, ирина волк