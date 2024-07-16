В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции
В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции, легализовавший тысячу человек
© пресс-служба ГУМВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиОперативные мероприятия по делу о незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Оперативные мероприятия по делу о незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Канал незаконной миграции, легализовавший более тысячи человек в РФ, перекрыли в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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"По версии следствия, злоумышленники реализовали криминальную схему по легализации пребывания в России своих бывших соотечественников и других иностранцев. В офисном помещении они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания. По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более 1000 человек", - написала она в Telegram-канале.
Отмечается, что, получив пакет поддельных документов, мигранты могли обратиться в расположенный в соседнем здании миграционный центр, чтобы сделать легальным свое пребывание в России.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление всех соучастников противоправной деятельности, продолжаются.