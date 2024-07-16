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Суд в Нью-Йорке ограничил передвижения сенатора Менендеса
Суд в Нью-Йорке ограничил передвижения сенатора Менендеса - РИА Новости, 16.07.2024
Суд в Нью-Йорке ограничил передвижения сенатора Менендеса
Суд в Нью-Йорке сообщил, что ограничил передвижения сенатора-демократа Роберта Менендеса, ранее признанным виновным в коррупции, и назначил вынесение приговора... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:53
2024-07-16T22:53
2024-07-16T22:53
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке сообщил, что ограничил передвижения сенатора-демократа Роберта Менендеса, ранее признанным виновным в коррупции, и назначил вынесение приговора на 29 октября 2024 года. "Он был признан виновным по всем (16 – ред.) пунктам обвинения, не помещен под стражу … Обвиняемый продолжит оставаться на свободе, но сейчас у него комендантский час c 8 вечера до 9 утра, и домашний арест по выходным", - заявил представитель суда РИА Новости во вторник, добавив, что дата назначена на 29 октября. Менендес заявил, что подаст апелляцию на решение суда присяжных, которые ранее во вторник признали его виновным в коррупции, взятках и лоббировании интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента, в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Менендес продолжает оставаться сенатором в конгрессе США, где на время разбирательств он отстранен от должности председателя международного комитета. Вместе с тем лидер демократов в сенате Чак Шумер уже призвал его уйти в отставку. Ранее у сенатора, известного в том числе своей антироссийской позицией, во время обысков нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов. Согласно сообщениям в прессе, взятки он принимал и в форме дорогих билетов на "Формулу-1", автомобилей Mercedes и часов.
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в мире, нью-йорк (город), египет, катар, роберт менендес, чак шумер, конгресс сша, mercedes
В мире, Нью-Йорк (город), Египет, Катар, Роберт Менендес, Чак Шумер, Конгресс США, Mercedes
Суд в Нью-Йорке ограничил передвижения сенатора Менендеса
Суд в Нью-Йорке ограничил передвижения сенатора-демократа Роберта Менендеса