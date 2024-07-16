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Сенатора-демократа Менендеса признали виновным по 16 пунктам обвинения - РИА Новости, 16.07.2024
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20:25 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/menendes-1960116262.html
Сенатора-демократа Менендеса признали виновным по 16 пунктам обвинения
Сенатора-демократа Менендеса признали виновным по 16 пунктам обвинения - РИА Новости, 16.07.2024
Сенатора-демократа Менендеса признали виновным по 16 пунктам обвинения
Суд присяжных в США во вторник признал сенатора-демократа Роберта Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая коррупцию, взятки и лоббирование... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:25
2024-07-16T20:25
в мире
сша
египет
катар
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Суд присяжных в США во вторник признал сенатора-демократа Роберта Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая коррупцию, взятки и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента, сообщил телеканал CNN. Сенатор свою вину по всем пунктам отрицает, ему грозит до 20 лет в тюрьме, однако он может подать апелляцию на решение. Менендес, известный своей антироссийской позицией, также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи. На период разбирательства он был отстранен от должности председателя международного комитета сената, но он продолжал работу в верхней палате конгресса. Ранее во время обысков у него нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов.
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в мире, сша, египет, катар, роберт менендес
В мире, США, Египет, Катар, Роберт Менендес
Сенатора-демократа Менендеса признали виновным по 16 пунктам обвинения

CNN: сенатора-демократа Менендеса признали виновным в коррупции и иноагентстве

© AP Photo / Al DragoСенатор США Роберт Менендес
Сенатор США Роберт Менендес - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Al Drago
Сенатор США Роберт Менендес. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Суд присяжных в США во вторник признал сенатора-демократа Роберта Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая коррупцию, взятки и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента, сообщил телеканал CNN.
Сенатор свою вину по всем пунктам отрицает, ему грозит до 20 лет в тюрьме, однако он может подать апелляцию на решение.
Менендес, известный своей антироссийской позицией, также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи. На период разбирательства он был отстранен от должности председателя международного комитета сената, но он продолжал работу в верхней палате конгресса.
Ранее во время обысков у него нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов.
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В миреСШАЕгипетКатарРоберт Менендес
 
 
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