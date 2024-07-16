Мемуары Вэнса поднялись на первое место в списке бестселлеров Amazon
Мемуары Вэнса поднялись с 220 на первое место в списке бестселлеров Amazon
© AP Photo / Jeffrey DeanДжей Ди Вэнс подписывает свою книгу "Элегия Хиллбилли"
© AP Photo / Jeffrey Dean
Джей Ди Вэнс подписывает свою книгу "Элегия Хиллбилли"
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мемуары американского сенатора от штата Огайо и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли" ("Плач деревенщины") всего за несколько часов поднялись с 220 на первое место в списке бестселлеров крупнейшего американского онлайн маркетплейса Amazon, передает агентство Франс Пресс.
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"Путь Джей-Ди Вэнса к посту вице-президента начался с мемуаров-бестселлера... В течение нескольких часов после объявления Трампа (о том, что он предложил Вэнсу пост вице-президента в случае своей победы - ред.) в понедельник они стали номер один на Amazon.com, взлетев с 220 места, которое занимали ранее в этот день", - говорится в сообщении агентства.
Биография Джей-Ди Вэнса
Вчера, 11:24
На сайте маркетплейса во вторник на первом месте в списке бестселлеров находятся мемуары Вэнса в мягкой обложке, а на втором - в твердом переплете.
В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
© AP Photo / Jeffrey DeanМемуары американского сенатора от штата Огайо и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли"
© AP Photo / Jeffrey Dean
Мемуары американского сенатора от штата Огайо и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли"
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.