Рейтинг@Mail.ru
Мемуары Вэнса поднялись на первое место в списке бестселлеров Amazon - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/memuary-1960099581.html
Мемуары Вэнса поднялись на первое место в списке бестселлеров Amazon
Мемуары Вэнса поднялись на первое место в списке бестселлеров Amazon - РИА Новости, 16.07.2024
Мемуары Вэнса поднялись на первое место в списке бестселлеров Amazon
Мемуары американского сенатора от штата Огайо и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли" ("Плач деревенщины") всего за... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:49
2024-07-16T18:49
в мире
огайо
украина
россия
дональд трамп
amazon
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960098397_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_8d56fa1178dbe81f2fefc68e344635af.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мемуары американского сенатора от штата Огайо и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли" ("Плач деревенщины") всего за несколько часов поднялись с 220 на первое место в списке бестселлеров крупнейшего американского онлайн маркетплейса Amazon, передает агентство Франс Пресс. "Путь Джей-Ди Вэнса к посту вице-президента начался с мемуаров-бестселлера... В течение нескольких часов после объявления Трампа (о том, что он предложил Вэнсу пост вице-президента в случае своей победы - ред.) в понедельник они стали номер один на Amazon.com, взлетев с 220 места, которое занимали ранее в этот день", - говорится в сообщении агентства. На сайте маркетплейса во вторник на первом месте в списке бестселлеров находятся мемуары Вэнса в мягкой обложке, а на втором - в твердом переплете. В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
https://ria.ru/20240716/vens-1959959586.html
https://ria.ru/20240716/vens-1959902353.html
огайо
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960098397_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbb4551d414a5d6c95491ad10b543bff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, огайо, украина, россия, дональд трамп, amazon, выборы президента сша — 2024
В мире, Огайо, Украина, Россия, Дональд Трамп, Amazon, Выборы президента США — 2024
Мемуары Вэнса поднялись на первое место в списке бестселлеров Amazon

Мемуары Вэнса поднялись с 220 на первое место в списке бестселлеров Amazon

© AP Photo / Jeffrey DeanДжей Ди Вэнс подписывает свою книгу "Элегия Хиллбилли"
Джей Ди Вэнс подписывает свою книгу Элегия Хиллбилли - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jeffrey Dean
Джей Ди Вэнс подписывает свою книгу "Элегия Хиллбилли"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мемуары американского сенатора от штата Огайо и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли" ("Плач деревенщины") всего за несколько часов поднялись с 220 на первое место в списке бестселлеров крупнейшего американского онлайн маркетплейса Amazon, передает агентство Франс Пресс.
«
"Путь Джей-Ди Вэнса к посту вице-президента начался с мемуаров-бестселлера... В течение нескольких часов после объявления Трампа (о том, что он предложил Вэнсу пост вице-президента в случае своей победы - ред.) в понедельник они стали номер один на Amazon.com, взлетев с 220 места, которое занимали ранее в этот день", - говорится в сообщении агентства.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Биография Джей-Ди Вэнса
Вчера, 11:24
На сайте маркетплейса во вторник на первом месте в списке бестселлеров находятся мемуары Вэнса в мягкой обложке, а на втором - в твердом переплете.
В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
© AP Photo / Jeffrey DeanМемуары американского сенатора от штата Огайо и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли"
Мемуары американского сенатора от штата Огайо и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса Элегия Хиллбилли - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jeffrey Dean
Мемуары американского сенатора от штата Огайо и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли"
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Байден высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе
Вчера, 00:24
 
В миреОгайоУкраинаРоссияДональд ТрампAmazonВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала