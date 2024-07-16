https://ria.ru/20240716/memuary-1960099581.html

Мемуары Вэнса поднялись на первое место в списке бестселлеров Amazon

Мемуары Вэнса поднялись на первое место в списке бестселлеров Amazon - РИА Новости, 16.07.2024

Мемуары Вэнса поднялись на первое место в списке бестселлеров Amazon

Мемуары американского сенатора от штата Огайо и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли" ("Плач деревенщины") всего за... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:49

2024-07-16T18:49

2024-07-16T18:49

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украина

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мемуары американского сенатора от штата Огайо и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли" ("Плач деревенщины") всего за несколько часов поднялись с 220 на первое место в списке бестселлеров крупнейшего американского онлайн маркетплейса Amazon, передает агентство Франс Пресс. "Путь Джей-Ди Вэнса к посту вице-президента начался с мемуаров-бестселлера... В течение нескольких часов после объявления Трампа (о том, что он предложил Вэнсу пост вице-президента в случае своей победы - ред.) в понедельник они стали номер один на Amazon.com, взлетев с 220 места, которое занимали ранее в этот день", - говорится в сообщении агентства. На сайте маркетплейса во вторник на первом месте в списке бестселлеров находятся мемуары Вэнса в мягкой обложке, а на втором - в твердом переплете. В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/vens-1959959586.html

https://ria.ru/20240716/vens-1959902353.html

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в мире, огайо, украина, россия, дональд трамп, amazon, выборы президента сша — 2024