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Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными - РИА Новости, 16.07.2024
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09:06 16.07.2024 (обновлено: 10:51 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными - РИА Новости, 16.07.2024
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
После очередного расстрела российского пленного украинскими боевиками противник не имеет права на милосердие и пощаду, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:06
2024-07-16T10:51
в мире
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. После очередного расстрела российского пленного украинскими боевиками противник не имеет права на милосердие и пощаду, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. &quot;Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! &lt;...&gt; Казнить, казнить и казнить&quot;, — написал он.Украинский батальон "Азов"* ранее опубликовал в Telegram-канале видео расстрела российского военнослужащего. Медведев напомнил, что боевики киевского режима никого не щадят, а попавших в их руки российских солдат ждут только тотальные казни. Из-за этого противник не заслуживает жалости.Он подчеркнул, что симметричные действия станут "правом войны для врага".При этом замглавы Совбеза отметил, что бессмысленно ссылаться на Женевские конвенции, обсуждая кадры очередного убийства российского пленного.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220714/plennyy-1802321940.html
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в мире, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными

Медведев призвал к симметричному ответу на казнь российского военного азовцами

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. После очередного расстрела российского пленного украинскими боевиками противник не имеет права на милосердие и пощаду, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«

"Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! <...> Казнить, казнить и казнить", — написал он.

Командир нацбатальона Украины о случае убийства военнопленного - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного
14 июля 2022, 03:05
Украинский батальон "Азов"* ранее опубликовал в Telegram-канале видео расстрела российского военнослужащего.
Медведев напомнил, что боевики киевского режима никого не щадят, а попавших в их руки российских солдат ждут только тотальные казни. Из-за этого противник не заслуживает жалости.
Он подчеркнул, что симметричные действия станут "правом войны для врага".
При этом замглавы Совбеза отметил, что бессмысленно ссылаться на Женевские конвенции, обсуждая кадры очередного убийства российского пленного.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Вернувшийся из плена о пытках боевиков нацбата Азов* - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Доброволец из ДНР рассказал о пытках, перенесенных в украинском плену
23 марта 2023, 04:38
 
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