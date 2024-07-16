https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html

Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными

Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными - РИА Новости, 16.07.2024

Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными

После очередного расстрела российского пленного украинскими боевиками противник не имеет права на милосердие и пощаду, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:06

2024-07-16T09:06

2024-07-16T10:51

в мире

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. После очередного расстрела российского пленного украинскими боевиками противник не имеет права на милосердие и пощаду, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! <...> Казнить, казнить и казнить", — написал он.Украинский батальон "Азов"* ранее опубликовал в Telegram-канале видео расстрела российского военнослужащего. Медведев напомнил, что боевики киевского режима никого не щадят, а попавших в их руки российских солдат ждут только тотальные казни. Из-за этого противник не заслуживает жалости.Он подчеркнул, что симметричные действия станут "правом войны для врага".При этом замглавы Совбеза отметил, что бессмысленно ссылаться на Женевские конвенции, обсуждая кадры очередного убийства российского пленного.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220714/plennyy-1802321940.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины