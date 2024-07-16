https://ria.ru/20240716/medvedev-1959927130.html
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными - РИА Новости, 16.07.2024
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
После очередного расстрела российского пленного украинскими боевиками противник не имеет права на милосердие и пощаду, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:06
2024-07-16T09:06
2024-07-16T10:51
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. После очередного расстрела российского пленного украинскими боевиками противник не имеет права на милосердие и пощаду, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! <...> Казнить, казнить и казнить", — написал он.Украинский батальон "Азов"* ранее опубликовал в Telegram-канале видео расстрела российского военнослужащего. Медведев напомнил, что боевики киевского режима никого не щадят, а попавших в их руки российских солдат ждут только тотальные казни. Из-за этого противник не заслуживает жалости.Он подчеркнул, что симметричные действия станут "правом войны для врага".При этом замглавы Совбеза отметил, что бессмысленно ссылаться на Женевские конвенции, обсуждая кадры очередного убийства российского пленного.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220714/plennyy-1802321940.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
Медведев высказался о зверствах ВСУ над пленными
Медведев призвал к симметричному ответу на казнь российского военного азовцами
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
После очередного расстрела российского пленного украинскими боевиками противник не имеет права на милосердие и пощаду, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
.
«
"Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! <...> Казнить, казнить и казнить", — написал он.
Украинский батальон "Азов"* ранее опубликовал в Telegram-канале видео расстрела российского военнослужащего.
Медведев напомнил, что боевики киевского режима никого не щадят, а попавших в их руки российских солдат ждут только тотальные казни. Из-за этого противник не заслуживает жалости.
Он подчеркнул, что симметричные действия станут "правом войны для врага".
При этом замглавы Совбеза отметил, что бессмысленно ссылаться на Женевские конвенции, обсуждая кадры очередного убийства российского пленного.
* Террористическая организация, запрещенная в России.