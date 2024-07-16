https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html
Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа
Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа
В деле о покушении на Дональда Трампа может появиться украинский след, об этом в обращении к американскому политику написал председатель совета движения "Другая РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:53
2024-07-16T15:53
2024-07-16T17:31
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
виктор медведчук
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f24a4da5f9dbfd1a14901f9d48cb1f0.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В деле о покушении на Дональда Трампа может появиться украинский след, об этом в обращении к американскому политику написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, послание опубликовали на сайте движения."Уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", — говорится в обращении.Как напомнил Медведчук, Трамп не раз заявлял, что принесет мир Украине. Но установление мира будет означать потерю власти режимом Зеленского и его американских кураторов из администрации президента Джо Байдена. Именно из-за этого, а также из-за стремления избежать наказания за свои действия киевский режим и американские кураторы не дадут украинцам мира.Лидер "Другой Украины" отметил, что устранение политических оппонентов и политическая коррупция связаны с попытками удержаться у власти всех, кто зарабатывает на продаже оружия Киеву. Активную милитаризацию Украины продолжают страны НАТО, оказывающие ей военную и финансовую помощь. "Приток оружия и боеприпасов в Украину способствует эскалации и создает значительные риски утечки и распространения оружия даже после окончания конфликта", — указал Медведчук.В обращении он также пожелал Трампу "здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах президента США"."Уверен, вы готовы на решительные действия, которые подразумевают под собой осуждение и наказание преступного киевского режима, включая наложение персональных санкций на наиболее одиозных и коррумпированных его представителей. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее глобальные политические игроки смогут приступить к переговорам о новом переустройстве мира и тем больше человеческих жизней сохранится на нашей планете", — говорится в послании.В субботу в Пенсильвании во время выступления Трампа перед сторонниками раздались выстрелы. Политик получил ранение уха, его окружила и увела со сцены охрана. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Во время стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
https://ria.ru/20240716/politico-1959906274.html
https://ria.ru/20240211/zelenskiy-1926668076.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_eb420323f15cd15e953782427670affb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, виктор медведчук, владимир зеленский, нато, президентские выборы в сша, покушение на дональда трампа
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, НАТО, Президентские выборы в США, Покушение на Дональда Трампа
Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа
Медведчук отправил письмо Трампу и допустил украинский след в покушении на него
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
В деле о покушении на Дональда Трампа может появиться украинский след, об этом в обращении
к американскому политику написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, послание опубликовали на сайте движения.
"Уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", — говорится в обращении.
Как напомнил Медведчук, Трамп не раз заявлял, что принесет мир Украине
. Но установление мира будет означать потерю власти режимом Зеленского и его американских кураторов из администрации президента Джо Байдена. Именно из-за этого, а также из-за стремления избежать наказания за свои действия киевский режим и американские кураторы не дадут украинцам мира.
Лидер "Другой Украины" отметил, что устранение политических оппонентов и политическая коррупция связаны с попытками удержаться у власти всех, кто зарабатывает на продаже оружия Киеву. Активную милитаризацию Украины продолжают страны НАТО
, оказывающие ей военную и финансовую помощь.
"Приток оружия и боеприпасов в Украину способствует эскалации и создает значительные риски утечки и распространения оружия даже после окончания конфликта", — указал Медведчук.
В обращении он также пожелал Трампу "здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах президента США".
"Уверен, вы готовы на решительные действия, которые подразумевают под собой осуждение и наказание преступного киевского режима, включая наложение персональных санкций на наиболее одиозных и коррумпированных его представителей. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее глобальные политические игроки смогут приступить к переговорам о новом переустройстве мира и тем больше человеческих жизней сохранится на нашей планете", — говорится в послании.
В субботу в Пенсильвании во время выступления Трампа перед сторонниками раздались выстрелы. Политик получил ранение уха, его окружила и увела со сцены охрана. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Во время стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.