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Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
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15:53 16.07.2024 (обновлено: 17:31 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html
Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа
Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа
В деле о покушении на Дональда Трампа может появиться украинский след, об этом в обращении к американскому политику написал председатель совета движения "Другая РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:53
2024-07-16T17:31
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
виктор медведчук
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В деле о покушении на Дональда Трампа может появиться украинский след, об этом в обращении к американскому политику написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, послание опубликовали на сайте движения."Уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", — говорится в обращении.Как напомнил Медведчук, Трамп не раз заявлял, что принесет мир Украине. Но установление мира будет означать потерю власти режимом Зеленского и его американских кураторов из администрации президента Джо Байдена. Именно из-за этого, а также из-за стремления избежать наказания за свои действия киевский режим и американские кураторы не дадут украинцам мира.Лидер "Другой Украины" отметил, что устранение политических оппонентов и политическая коррупция связаны с попытками удержаться у власти всех, кто зарабатывает на продаже оружия Киеву. Активную милитаризацию Украины продолжают страны НАТО, оказывающие ей военную и финансовую помощь. "Приток оружия и боеприпасов в Украину способствует эскалации и создает значительные риски утечки и распространения оружия даже после окончания конфликта", — указал Медведчук.В обращении он также пожелал Трампу "здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах президента США"."Уверен, вы готовы на решительные действия, которые подразумевают под собой осуждение и наказание преступного киевского режима, включая наложение персональных санкций на наиболее одиозных и коррумпированных его представителей. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее глобальные политические игроки смогут приступить к переговорам о новом переустройстве мира и тем больше человеческих жизней сохранится на нашей планете", — говорится в послании.В субботу в Пенсильвании во время выступления Трампа перед сторонниками раздались выстрелы. Политик получил ранение уха, его окружила и увела со сцены охрана. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Во время стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
https://ria.ru/20240716/politico-1959906274.html
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Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа

Медведчук отправил письмо Трампу и допустил украинский след в покушении на него

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В деле о покушении на Дональда Трампа может появиться украинский след, об этом в обращении к американскому политику написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, послание опубликовали на сайте движения.
"Уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", — говорится в обращении.
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Как напомнил Медведчук, Трамп не раз заявлял, что принесет мир Украине. Но установление мира будет означать потерю власти режимом Зеленского и его американских кураторов из администрации президента Джо Байдена. Именно из-за этого, а также из-за стремления избежать наказания за свои действия киевский режим и американские кураторы не дадут украинцам мира.
Лидер "Другой Украины" отметил, что устранение политических оппонентов и политическая коррупция связаны с попытками удержаться у власти всех, кто зарабатывает на продаже оружия Киеву. Активную милитаризацию Украины продолжают страны НАТО, оказывающие ей военную и финансовую помощь.
"Приток оружия и боеприпасов в Украину способствует эскалации и создает значительные риски утечки и распространения оружия даже после окончания конфликта", — указал Медведчук.
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В обращении он также пожелал Трампу "здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах президента США".
"Уверен, вы готовы на решительные действия, которые подразумевают под собой осуждение и наказание преступного киевского режима, включая наложение персональных санкций на наиболее одиозных и коррумпированных его представителей. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее глобальные политические игроки смогут приступить к переговорам о новом переустройстве мира и тем больше человеческих жизней сохранится на нашей планете", — говорится в послании.
В субботу в Пенсильвании во время выступления Трампа перед сторонниками раздались выстрелы. Политик получил ранение уха, его окружила и увела со сцены охрана. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Во время стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийНАТОПрезидентские выборы в СШАПокушение на Дональда Трампа
 
 
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