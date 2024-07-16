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Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма - РИА Новости, 16.07.2024
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16:45 16.07.2024 (обновлено: 20:08 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/meduzy-1960066891.html
Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма
Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма - РИА Новости, 16.07.2024
Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма
Купаться в море после скопления там медуз-корнеротов опасно, заявила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева в беседе с RT. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:45
2024-07-16T20:08
общество
черное море
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Купаться в море после скопления там медуз-корнеротов опасно, заявила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева в беседе с RT.&quot;Это, несомненно, корнероты. Корнерот — опасная медуза, для человека опасная тоже&quot;, — сказала она.По словам профессора, они не смертельны, если только нет индивидуальной непереносимости, но у человека может быть реакция организма, усугубленная аллергией."Купаться нельзя", — резюмировала она.Ранее в соцсетях опубликовали видео из Крыма, на которых видно, как побережье Черного моря заполонили медузы.
https://ria.ru/20240329/meduza-1936542210.html
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общество, черное море
Общество, Черное море
Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма

Профессор предупредила об опасности купания в Крыму из-за нашествия медуз

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедуза не берегу моря
Медуза не берегу моря - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медуза не берегу моря. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Купаться в море после скопления там медуз-корнеротов опасно, заявила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева в беседе с RT.
«

"Это, несомненно, корнероты. Корнерот — опасная медуза, для человека опасная тоже", — сказала она.

По словам профессора, они не смертельны, если только нет индивидуальной непереносимости, но у человека может быть реакция организма, усугубленная аллергией.
"Купаться нельзя", — резюмировала она.
Ранее в соцсетях опубликовали видео из Крыма, на которых видно, как побережье Черного моря заполонили медузы.
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ОбществоЧерное море
 
 
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