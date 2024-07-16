https://ria.ru/20240716/meduzy-1960066891.html

Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма

Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма - РИА Новости, 16.07.2024

Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма

Купаться в море после скопления там медуз-корнеротов опасно, заявила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева в беседе с RT. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:45

2024-07-16T16:45

2024-07-16T20:08

общество

черное море

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Купаться в море после скопления там медуз-корнеротов опасно, заявила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева в беседе с RT."Это, несомненно, корнероты. Корнерот — опасная медуза, для человека опасная тоже", — сказала она.По словам профессора, они не смертельны, если только нет индивидуальной непереносимости, но у человека может быть реакция организма, усугубленная аллергией."Купаться нельзя", — резюмировала она.Ранее в соцсетях опубликовали видео из Крыма, на которых видно, как побережье Черного моря заполонили медузы.

https://ria.ru/20240329/meduza-1936542210.html

черное море

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2024

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общество, черное море