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Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма
Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма - РИА Новости, 16.07.2024
Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма
Купаться в море после скопления там медуз-корнеротов опасно, заявила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева в беседе с RT. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:45
2024-07-16T16:45
2024-07-16T20:08
общество
черное море
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Купаться в море после скопления там медуз-корнеротов опасно, заявила профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева в беседе с RT."Это, несомненно, корнероты. Корнерот — опасная медуза, для человека опасная тоже", — сказала она.По словам профессора, они не смертельны, если только нет индивидуальной непереносимости, но у человека может быть реакция организма, усугубленная аллергией."Купаться нельзя", — резюмировала она.Ранее в соцсетях опубликовали видео из Крыма, на которых видно, как побережье Черного моря заполонили медузы.
https://ria.ru/20240329/meduza-1936542210.html
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общество, черное море
Россиян предупредили о неожиданном вторжении у берегов Крыма
Профессор предупредила об опасности купания в Крыму из-за нашествия медуз