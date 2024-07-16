https://ria.ru/20240716/mchs-1959919138.html

На водоемах за сутки погибли более 30 человек, в том числе два ребенка

На водоемах за сутки погибли более 30 человек, в том числе два ребенка - РИА Новости, 16.07.2024

На водоемах за сутки погибли более 30 человек, в том числе два ребенка

Более 30 человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T07:15

2024-07-16T07:15

2024-07-16T07:15

россия

кировская область

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 30 человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС РФ. "Тридцать два человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе два ребенка. Всего 40 происшествий случилось на водных объектах страны за прошедшие сутки", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет МЧС, люди утонули в Кургане на реке Тобол, в Брянске на озере Мутное, в городах Алексин и Ефремов Тульской области, в поселке Одоев на акватории реки Упа, в городе Белая Холуница Кировской области, в Тверской области на реке Тверца и Волга, в Республике Мордовия на реке Сура в селе Симкино, в Кировской области на реке Пижанка, в Красноярском крае на реке Сегежа. В Пермском крае на реке Чусовая продолжаются поиски мужчины, добавили в ведомстве. Кроме того, в городе Краснослободске Волгоградской области на реке Волга 10-летних мальчиков унесло течением, их заметили спасатели и успели придти на помощь.

https://ria.ru/20240716/podrostok-1959918670.html

https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html

россия

кировская область

курган

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россия, кировская область, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия