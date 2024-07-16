Министра внутренней безопасности США вызвали в комитет конгресса
В комитет конгресса США вызвали министра внутренней безопасности Майоркаса
© AP Photo / Alex BrandonМинистр внутренней безопасности Алехандро Майоркас
© AP Photo / Alex Brandon
Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Комитет по внутренней безопасности нижней палаты конгресса США вызвал министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса дать показания после покушения на бывшего президента Дональда Трампа, об этом на своей странице в соцсети X сообщил республиканский фланг комитета.
Сам Майоркас ранее назвал "провалом" работу правоохранительных органов, допустивших покушение на Трампа. Он подчеркнул, что администрация проведет независимое расследование того, каким образом и почему на предвыборном митинге сторонников экс-президента произошла стрельба.
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"Председатель комитета Марк Грин запросил министра Майоркаса… дать показания перед комитетом 23 июля по поводу покушения на президента Трампа," - говорится в сообщении.
Помимо Майоркаса был вызван директор ФБР Кристофер Рэй и директор секретной службы США Кимберли Читл.
В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
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