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Министра внутренней безопасности США вызвали в комитет конгресса - РИА Новости, 16.07.2024
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20:15 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/mayorkas-1960115578.html
Министра внутренней безопасности США вызвали в комитет конгресса
Министра внутренней безопасности США вызвали в комитет конгресса - РИА Новости, 16.07.2024
Министра внутренней безопасности США вызвали в комитет конгресса
Комитет по внутренней безопасности нижней палаты конгресса США вызвал министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса дать показания после покушения на... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:15
2024-07-16T20:15
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покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Комитет по внутренней безопасности нижней палаты конгресса США вызвал министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса дать показания после покушения на бывшего президента Дональда Трампа, об этом на своей странице в соцсети X сообщил республиканский фланг комитета. Сам Майоркас ранее назвал "провалом" работу правоохранительных органов, допустивших покушение на Трампа. Он подчеркнул, что администрация проведет независимое расследование того, каким образом и почему на предвыборном митинге сторонников экс-президента произошла стрельба. "Председатель комитета Марк Грин запросил министра Майоркаса… дать показания перед комитетом 23 июля по поводу покушения на президента Трампа," - говорится в сообщении. Помимо Майоркаса был вызван директор ФБР Кристофер Рэй и директор секретной службы США Кимберли Читл. В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, кристофер рэй, фбр, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Кристофер Рэй, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Министра внутренней безопасности США вызвали в комитет конгресса

В комитет конгресса США вызвали министра внутренней безопасности Майоркаса

© AP Photo / Alex BrandonМинистр внутренней безопасности Алехандро Майоркас
Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Комитет по внутренней безопасности нижней палаты конгресса США вызвал министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса дать показания после покушения на бывшего президента Дональда Трампа, об этом на своей странице в соцсети X сообщил республиканский фланг комитета.
Сам Майоркас ранее назвал "провалом" работу правоохранительных органов, допустивших покушение на Трампа. Он подчеркнул, что администрация проведет независимое расследование того, каким образом и почему на предвыборном митинге сторонников экс-президента произошла стрельба.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп заявил, что покушение повлияло на него
Вчера, 13:35
"Председатель комитета Марк Грин запросил министра Майоркаса… дать показания перед комитетом 23 июля по поводу покушения на президента Трампа," - говорится в сообщении.
Помимо Майоркаса был вызван директор ФБР Кристофер Рэй и директор секретной службы США Кимберли Читл.
В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп сравнил попадание пули с укусом комара
Вчера, 17:40
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампКристофер РэйФБРПокушение на Дональда ТрампаВыборы президента США — 2024
 
 
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