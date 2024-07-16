https://ria.ru/20240716/mask-1960051697.html

Маск убеждал Трампа выбрать в напарники Вэнса, пишут СМИ

Маск убеждал Трампа выбрать в напарники Вэнса, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024

Маск убеждал Трампа выбрать в напарники Вэнса, пишут СМИ

Американский предприниматель Илон Маск позвонил кандидату в президенты США от республиканской партии Дональду Трампу за день до того, как тот должен был выбрать РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:57

2024-07-16T15:57

2024-07-16T15:57

в мире

огайо

сша

дональд трамп

илон маск

выборы в европарламент — 2024

джеймс дэвид вэнс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск позвонил кандидату в президенты США от республиканской партии Дональду Трампу за день до того, как тот должен был выбрать кандидата в вице-президенты от республиканцев, и убеждал его выбрать себе в напарники сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса, сообщает телеканал CNN. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. "За день до истечения крайнего срока у Дональда Трампа для выбора напарника по гонке... экс-президенту позвонил с советом новый человек. Этот человек, миллиардер из компании Tesla Илон Маск, был одним из нескольких людей, кто в последние минуты убеждал Трампа выбрать сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал отмечает со ссылкой на источники, что другие соратники Трампа, например, его экс-советник Стивэн Бэннон, и сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший, также поддерживали кандидатуру Вэнса на пост вице-президента. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Предприниматель Илон Маск поздравил сенатора от штата Вэнса с назначением кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США. Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/mask-1959986777.html

https://ria.ru/20240716/mask-1959960444.html

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

огайо

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, огайо, сша, дональд трамп, илон маск, выборы в европарламент — 2024, джеймс дэвид вэнс