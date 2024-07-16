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Маск убеждал Трампа выбрать в напарники Вэнса, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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15:57 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/mask-1960051697.html
Маск убеждал Трампа выбрать в напарники Вэнса, пишут СМИ
Маск убеждал Трампа выбрать в напарники Вэнса, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
Маск убеждал Трампа выбрать в напарники Вэнса, пишут СМИ
Американский предприниматель Илон Маск позвонил кандидату в президенты США от республиканской партии Дональду Трампу за день до того, как тот должен был выбрать РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:57
2024-07-16T15:57
в мире
огайо
сша
дональд трамп
илон маск
выборы в европарламент — 2024
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск позвонил кандидату в президенты США от республиканской партии Дональду Трампу за день до того, как тот должен был выбрать кандидата в вице-президенты от республиканцев, и убеждал его выбрать себе в напарники сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса, сообщает телеканал CNN. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. "За день до истечения крайнего срока у Дональда Трампа для выбора напарника по гонке... экс-президенту позвонил с советом новый человек. Этот человек, миллиардер из компании Tesla Илон Маск, был одним из нескольких людей, кто в последние минуты убеждал Трампа выбрать сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал отмечает со ссылкой на источники, что другие соратники Трампа, например, его экс-советник Стивэн Бэннон, и сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший, также поддерживали кандидатуру Вэнса на пост вице-президента. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Предприниматель Илон Маск поздравил сенатора от штата Вэнса с назначением кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США. Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
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в мире, огайо, сша, дональд трамп, илон маск, выборы в европарламент — 2024, джеймс дэвид вэнс
В мире, Огайо, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Выборы в Европарламент — 2024, Джеймс Дэвид Вэнс
Маск убеждал Трампа выбрать в напарники Вэнса, пишут СМИ

CNN: Маск убеждал Трампа выбрать себе в напарники сенатора от Огайо Вэнса

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск позвонил кандидату в президенты США от республиканской партии Дональду Трампу за день до того, как тот должен был выбрать кандидата в вице-президенты от республиканцев, и убеждал его выбрать себе в напарники сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса, сообщает телеканал CNN.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Маск пожертвовал сто тысяч долларов пострадавшим на митинге Трампа
Вчера, 12:53
"За день до истечения крайнего срока у Дональда Трампа для выбора напарника по гонке... экс-президенту позвонил с советом новый человек. Этот человек, миллиардер из компании Tesla Илон Маск, был одним из нескольких людей, кто в последние минуты убеждал Трампа выбрать сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал отмечает со ссылкой на источники, что другие соратники Трампа, например, его экс-советник Стивэн Бэннон, и сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший, также поддерживали кандидатуру Вэнса на пост вице-президента.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Предприниматель Илон Маск поздравил сенатора от штата Вэнса с назначением кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах в X, заявил Маск
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Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
13 июля, 08:00
 
В миреОгайоСШАДональд ТрампИлон МаскВыборы в Европарламент — 2024Джеймс Дэвид Вэнс
 
 
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